【異動股】獲34.5億人民幣收地補償 珠江鋼管股價升逾2倍

甚麼消息，可推動珠江鋼管（01938）一日內可大升兩倍？ 事緣其一幅番禺區工業地皮授予廣州市土地開發中心收儲，所以獲得約34.53億人民幣作補償。消息帶動珠江鋼管日內勁升2.1倍，收報0.62元。日內更一度高見0.83元，即取得三倍升幅。

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珠江鋼管指，於9月15日，其間接全資附屬公司番禺珠江鋼管同意授出一幅位於廣州市番禺區大龍街亞運大道北側，約28萬平方米的土地作收儲，扣除拆遷等成本後，公司將得到稅前收益約29億元人民幣，若公司可獲提前完成獎金，預計是次直接收儲土地會產生35.99億元人民幣的除稅前收益。集團指，土地位於廣州市番禺區大龍街亞運大道北側，佔地面積約28萬平方米，目前用於工業用途，於6月底於其入帳的帳面值4,880萬元人民幣。該集團指，按獨立估值師永利行評值顧問就土地估值報告，於8月底用作工業用途的土地的市值約3.89億元人民幣，假設最高地積比率為二且最大許可建築面積56萬平方米，作重建住宅及

商業估值約60億元人民幣。

集團又表示，會將所得款項中的30億元人民幣用於償還債務，2.4億元人民幣用於支付收儲土地支出，餘下約2億元人民幣用於營運資金。值得留意的是，集團未提及派發特別息，仍無阻股價大升。

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