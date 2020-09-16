【全球經濟】OECD料今年全球經濟倒退4.5% 中國GDP增1.8%

▲ OECD估計，中國是今年唯一錄得經濟增長的主要經濟體。

經濟合作暨發展組織（OECD）最新發表報告，預計今年全球經濟將倒退4.5%，較6月時預倒退6%有所上調。雖然全球經濟表現好過預期，但OECD仍表示，這次跌是近來歷史中前所未見的。

展望未來，OECD預計2021年全球經濟將增長5％，惟報告亦指出，由疫情關係前景仍有非常大的不確定性。報告又稱，一些受重創的行業，例如旅遊業等，尚未從今年初實施的嚴格封鎖措施中完全恢復過來。許多國家都在努力應對感染數量的回升。

OECD同時警告，個別地方可能在未來幾周內推出新的限制措施，以遏制新一波疫情，這將給全球經濟帶來更多壓力。

OECD預計，中國、美國和歐元區的表現將好於6月份的最初預測。相比之下，對印度，墨西哥和南非的增長預期卻有所下降。目前，OECD預期今年中國經濟將增長1.8％，是唯一一個有望實現增長的國家。相比之下，美國經濟將收縮3.8％，歐元區將收縮7.9％。

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編輯︰侯景成