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【欲哭無淚】海日灣II本月連錄撻訂　全用建築期付款

股樓投資 19:31 2020/09/16

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雖然樓市市道好轉，惟仍有買家撻訂，其中大埔白石角海日灣II，本月至今（16日）暫錄4宗撻訂，分布7座、10座、13座，樓價由392.6萬元起，至最貴1,084.5萬元。值得留意的是，這班買家全用建築期付款。所謂建築期付款，即買家買入物業時，先繳交部分首期，直到收樓時，才至正式承造按揭供款。 

市場消息指，項目預計關鍵日期為今年11月30日，惟發展商早前去信業主收樓，較原先預計提早約五個月，令部分以建築期付款入市的買家大失預算，要撲水上會。 

【置業指南】怕簽臨約後被隔離　疫市買樓點自保【下一頁

事實上，政府去年放寬首置按保後，不少新盤買家都用建築期付款入市，以迎合相關按揭安排。不過，疫情肆虐，加上經濟前景未明，部分銀行收緊按揭審查，部分買家更因此無法上會。經絡按揭轉介首席副總裁曹德明說，假如從事受疫情影響的行業，銀行會特別留意，審批較嚴謹，如果從事其他行業，情況相對好少少，但與跟住相比，銀行現需查看更多文件。 

假如早前買入樓花新盤，擔心經濟轉差，快將失業，買家又可以怎樣做？曹德明認為，若業主選用即供付款，應申請提早成交，以免夜長夢多，又或找個有能力的擔保人幫手。若是建期付款，兼且申請高成數按揭，情況較複雜，因大部分銀行要單位入伙前3個月，才可申請按揭，他坦言，情況有「少少危」，最好及早申請，並找家人擔保。 

【新盤搶客】屯門時代廣場跌穿「四球」　嘉湖複式呎價萬元有找【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

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