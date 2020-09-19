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【清酒新世界@iM網欄】釀清酒的關鍵一步——蒸米

名人薈萃 08:02 2020/09/19

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上一篇分享了洗米及有關工序的重要性後，不知道大家還會否覺得這不是一個重要的步驟呢？回想起當初在那麼冷的天氣下在冰水中洗米，若換了現在這麼熱的夏天應該感覺特別涼快吧！

接著講解洗米之後的工序，通常在釀製清酒之前都要把已清洗的精米放入浸漬桶中吸水，一定要讓精米充分吸水後才去進行蒸米的步驟。蒸米的時候，要加緊留意不能像平時用電飯煲煮飯般把米和水混合後放進蒸熟桶中那麼簡單。

古代會以日本雪松木製成的蒸熟桶，在桶的下方有蒸孔又稱甑穴，蒸氣透過蒸孔從下而上去進行蒸米。蒸米所需的時間會視乎米的種類，通常需要40分鐘左右，但有些米可能要1個小時左右。時至今日，蒸熟桶大部份已改為用鋼材製造，有些大型的酒藏還會使用機器來蒸米，這些機器有點像機場的行李運輸帶，不過米取替了行李，然後不停反覆地在運輸帶中行走。

蒸米顧名思義是用蒸氣把米蒸熟，米蒸得好不好，會直接影響到後面所有的步驟，最重要的是關乎一枝清酒的未來即出品，所以好的成果就是把米蒸到外硬內軟，就像慈祥的父母一樣。當然蒸米也沒有那麼簡單，不同工序需要不同溫度的蒸米去配合，所以下一篇要講解的就是掛米及麴米了。

又到了分享清酒的時候，這次想介紹的是來自富久千代酒造的「鍋島 純米大吟醸 35」，35亦即是說精米步合為35%。這是鍋島其中一枝最上乘的清酒，用了特A區的山田錦米釀製而成，在享受這枝清酒時能品嚐到米飯的光澤感同時亦有透明感，獨特的香氣溫和地包含在風味中，而且隨酒會附上豪華禮盒，絕對是送禮佳品！

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作者_Chris Wong簡介：

熱愛清酒的藝術家，喜研究清酒文化和歷史，亦是實踐體驗的一位唎酒師，希望打開「清酒新世界」。

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撰文 : Chris Wong

欄名 : 清酒新世界

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