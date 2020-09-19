【利財筆記】林本利：確診數字 主宰地產股股價

自從今年1月底新冠肺炎由內地輸入香港，嚴重打擊本地經濟，餐飲、零售和酒店業首當其衝，失業人數大幅飈升。政府限制市民聚集，指令個別行業停業，以及呼籲業主減租，自然影響到地產公司的收入，本地地產股股價大跌。就以新地（00016）為例，股價由今年1月最高位124元，跌至3月時的89.9元。

之後疫情稍為好轉，新地股價回升至接近110元。但到5月又面對港區國安法衝擊，再度失守90元，低見88.75元。隨着疫情在6月大幅改善，市場消化國安法消息，新地股價又由低位回升，升至104元左右。

香港在今年7月出現第三波疫症爆發，由6月14日至7月4日連續21日本地零確診，在7月5日中斷。有大學研究指第三波爆發是和政府豁免部分人士入境檢疫有關。出現第三波爆發後，本地確診數字急劇上升，由最初每日一兩宗，飈升至7月底超過140宗。總確診人數由千多人上升至接近5,000人，死亡人數亦由單位數字上升至三位數字。

因應疫情嚴重，政府在7月31日宣布押後9月6日的立法會選舉至明年9月5日。當時本地確診數字每日仍超過100宗，但上升速度已明顯減慢，有見頂迹象。若以7天平均數字去分析，7月11日的數字是18宗，到7月16日已倍增至30多宗，到7月22日又倍增至60多宗。及至7月30日至8月2日，7天平均本地確診數字連續4天維持在120宗左右，之後便顯著回落，每隔大約10天便下跌一半，由120宗跌至60多宗，再跌至30多宗和10多宗。筆者早於8月11日上理財班時，已預計9月初每日本地確診跌至單位數字。

在第三波疫症爆發期間，新地股價亦跟隨本地確診數字上落。今年7月6日，新地收報104.2元，當日收市後政府公布的本地確診數字是1宗。隨着本地確診數字大幅上升，新地股價跟着下跌，跌至7月27日收報91.65元，當日的本地確診數字是142宗。至8月初，本地確診數字見頂回落，新地股價大幅回升，到8月31日高見105.2元，收報104.2元，跟7月6日的第三波爆發起步點一樣，十分巧合。當日本地確診數字跌至只得7宗。類似情況亦出現在食肆股，大快活（00052）的股價在今年7月及8月，跟隨政府宣布收緊及放寬堂食時間而升跌。

由此可見，地產股及食肆股的股價明顯受到疫情及政府防疫措施影響。倘若未來像專家所說會出現第四波，甚至第五波爆發，投資者不妨參考今次第三波爆發的經驗，嘗試捕捉疫症見頂位，趁低入市。

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