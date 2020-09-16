【美股焦點】遊戲引撆開發商Unity傳上調IPO發行價區間

▲ Unity上市在即，有傳其將上調IPO發行價。

遊戲引撆開發商Unity Software（美︰U）即將在紐交所上市，據報其將IPO發行價指引區間上調至每股44至48美元，遠高於此前披露的34至42美元；集資規模達120億美元，高盛、瑞信為主要承銷商。

Unity Software主要業務為研發並銷售其遊戲引擎「Unity」，主要競爭對手為騰訊（00700）有份投資的Epic Games旗下遊戲引擎虛幻（Unreal Engine）。

Epic Games因不滿蘋果（美︰AAPL）的App Store抽傭太高，與蘋果閙翻。有分析指，Epic Games的開發者帳號遭被關閉，可能造成其他使用Unreal Engine的遊戲開發者構成影響，令Unity有機會受惠。

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編輯︰侯景成