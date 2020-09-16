【Apple Event】新加坡政府夥Apple Watch　推兩年全民健康計劃LumiHealth

新冠疫情爆發後，大眾更關心自己的健康。新加坡政府就早已開始，希望擁有更健康的國民。昨(15)日的蘋果發布會上，宣佈推出與新加坡合作，借助Apple Watch 推行的國民健康計劃。

名為 LumiHealth的健康計劃為期兩年，由新加坡保健促進局( Singapore’s Health Promotion Board)與 Apple 共同設計，為新加坡「智慧國」Smart Nation 計劃的一部分。



17歲或以上新加坡人可參加

擁有Apple Watch、iPhone及SingPass戶口，同時年滿17歲的新加坡居民，都可自由參加。透過下載LumiHealth App 完成各種健康挑戰及目標，最高可獲新加坡幣380元的電子消費券獎勵。



LumiHealth app 內，用戶可在星際探險家的指引下，環遊各式「世界」，期間要完成不同的任務。每個星期有不同的活動目標，走路以外，也可以透過游泳、瑜伽和其他活動來達成目標。每個任務都是針對用戶的年齡、性別和體重度身而設。除了動的一面，亦有靜的一面，包括鼓勵及引導用戶改善睡眠習慣、心靈健康，以及有更健康飲食。App亦同時會提醒用戶，接受健康檢測或防疫注射。



LumiHealth計劃由新加坡的醫生和公共衛生專家合作研發，以科技及行為研究為基礎，鼓勵各年齡層的國民注重健康。

▲ 完成LumiHealth App設定的挑戰後，用戶可獲取一定分數。(蘋果提供圖片)

自願參加 個人資料全加密

疫情令更多人注重健康，同時亦注意私隱安全，特別關注移動裝置及應用程式的私隱保障。LumiHealth計劃容許新加坡國民自願參與，一旦參與，在加入計劃時需提交同意書，接受與 LumiHealth 分享資料。App主要收集年齡、性別、體重、註冊電郵等資料，主要是方便提供個人化的體驗。

▲ 參與LumiHealth計劃的 用戶，必須擁有運行watchOS 6及以後的版本的Apple Watch，以及可運行iOS 13或以上的iPhone。(蘋果提供圖片)

蘋果強調，所有用戶的數據均會經過加密，並儲存於高度安全的系統中，符合新加坡的數據私隱及安全法律。就算是用戶的家庭醫生，未得用戶同意前，也不會得到App內任何數據。另外，用戶可隨時選擇退出計劃。

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記者：梁巧恩