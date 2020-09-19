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【細味醺徒@iM網欄】想品嘗新潟的好水，就選這些酒！

名人薈萃 12:02 2020/09/19

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日本的新潟縣盛產米，而清酒的原料正好是米，縣內自然就有極多藏元了。前年計劃到日本自由行，朋友問我為何不到新潟走一趟，反正很多人說新潟縣的酒很好喝嘛，何不一邊旅行，一邊喝「地酒」？

其實我對當地藏元有更深刻的認識，是緣於近年當地的旅遊局每年在香港舉辦清酒節。這個酒展邀請了縣內很多大型而著名的酒造參展。近幾年的清酒節，我都有捧場，家中有一堆入場贈送的圓形清酒小杯。在此以前，對新潟藏元的認識，僅僅是「越乃」二字，因為當地很多銘柄是越乃XX，基本上您看見「越乃」二字，便是來自新潟。

在香港舉辦的新潟縣酒展

雪國好酒如喝冰山泉水

不知是否個人口味，或酒展酒的溫度未必處理得最好，兩次參與酒展，我都找不到很好的酒，當時甚至下了結論，覺得此縣的釀酒技術不算太上乘。但總括而言，還是有三個藏元令我印象較深刻，而且雖然這個縣我喜愛的酒不多，但選中的這三個藏元，我後來卻花了不少時間深度品嘗它的酒。這幾枝新潟銘柄，酒的水質都是有很特別的風味，而且相對其他藏元，這三個酒造較能突顯新潟縣「雪國」的特色，喝它就好像喝品味複雜的冰凍泉水一樣。

我的三個藏元選擇，第一是綠川；第二是北雪；第三是雪之寒舍。

綠川產量少水質優異

綠川是我在參加酒展之前，在一家以專賣新潟縣食材的料理店內喝的，一喝之下，口感如喝山峰之冰水，眼前如見雪嶺。我想關鍵除了是酒造所用的水，水質優異外，而那店能夠直接從藏元取貨，酒是當月出產的，份外新鮮。君不知喝清酒不同喝紅酒，新鮮「出荷」的清酒，味道比放久了的，優勝多了。

綠川純米酒

綠川雪洞貯藏純米吟釀酒

這枝酒當時香港不易找，連樂天日本也找不到，在酒展時再遇，酒展的員工告訴我他們產量不多，大多出口到台灣那邊，近來收到一些香港的買家查詢才過來參與酒展，日本就是有很多歷史悠久但產量不多的藏元，內銷已賣了每年的釀酒，故很少出口，有緣遇上的話要一試！

北雪酒造擁多枝著名銘柄

第二是北雪，它是當地較著名的酒造，比較著名的銘柄是「YK35」，這銘柄的水質也很好，而且屬口感較華麗的清酒，精米部合度正好就是35%。如果新潟酒要不失禮的選擇，北雪酒造的酒一定榜上有名。除了這枝YK35，後來還喝過「光」遠心分離、「信」及NOBU。

北雪酒造在酒展展出幾款銘柄

雪之茅舍突顯雪之風味

最後是雪之茅舍，這酒在酒展時，我的印象是不錯的，但排名是三者中較低的。後來在網上買酒，看見它有一枝酒名叫「花朝月夕」，名稱看來很有詩意，又是出自我欣賞的酒藏，就買了。喝酒除了酒要好喝，銘柄的名字有詩意，酒瓶特別，一概都會加分，畢竟品酒就像欣賞藝術品。花朝月夕，我與太太喝第一口已讚口不絕。

主題酒「花朝月夕」Encore之選

這枝「花朝月夕」口感華麗，第一杯倒出來香氣如花初開，喝了兩個多小時，酒的口感、味道及香氣也很穩定，未有太受氧化影響，中段稍作氧化後，口感更豐滿。最令人印象深刻的，也是水質，喝它的口感就像在喝清水一樣，飯還未吃完，已很易飲光了那枝720ml，如果還有多一枝，我還可以多喝半瓶才醉。值得一提的，是喝完此酒後，晚上睡得很好。有些時候，如果酒釀得不好，喝完後睡不到三時便會睡醒，然後會很很乾，但這枝酒卻沒有這問題，好酒就是不易令人醉掉吧。

雪之茅舍「花朝月夕」大吟釀

喝完一次之後，我上周竟然Encore，再多買了一枝來喝。其實除了黑龍酒造的酒，其他的銘柄我甚少會買回同一款酒。為了更了解這個酒藏的造酒風格，我竟然再多買了它的純米吟釀就試試付少了鈔，同一藏元的產品，風味會否大打折扣。

雪之茅舍純米吟釀

幸好，它沒有令我失望，它的純米吟釀僅是「花朝月夕」的三分之一價錢，但水質並沒因價錢而有別，依然溫婉。當天特意喝剩三分一瓶第二天再喝，質量分別也不是太大呢！

這三個藏元，暫時是是我喝過的新潟酒中，較為喜愛的，因為他們釀的酒，都能突顯當地的優秀水質。日本酒，除了著重米的質量，也看重佔酒體近80%的水，而不同縣的水，含有不同的礦物質，本來風味就不一樣。要試試不同地方的水對酒的風味有何影響，就試這幾個銘柄吧！
 

作者_醺徒簡介

七年前開始愛上清酒，之後酒櫃幾乎沒有再增添過紅白酒。對清酒的悟性較高，熱愛得每年總會抽時間到日本參與全國酒展，看清酒製作展覽；閒時會到日本網網購清酒，睇酒評。品評一向愛恨分明。

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撰文 : 醺徒

欄名 : 細味醺徒

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