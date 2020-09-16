【機器學習】AWS在港舉辦首個機器學習工作坊　助初創實現業務創新

▲ Amazon Web Services宣佈，將於下月16日在本港舉辦首個專為AI初創企業而設的Amazon SageMaker機器學習（Machine Learning）綫上工作坊。

機器學習於近年日趨普及，本地虛擬銀行的冒起亦有賴機器學習的普及應用。Amazon Web Services（AWS）宣佈，將於下月16日在本港舉辦首個專為AI初創企業而設的Amazon SageMaker機器學習（Machine Learning）綫上工作坊，協助AI初創輕鬆構建、訓練和部署機器學習模型，同時為本地AI初創公司提供AWS機器學習應用經驗，加速實現業務創新。

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根據技術研究公司Nucleus Research去年10月發表的報告顯示，現時雲端上絕大多數的機器學習都是在AWS上完成。是次的工作坊需時共4小時，對象為本地初創及開發人員等需要應用機器學習的人士，將深入介紹Amazon SageMaker各項功能並提供實際應用教學，包括如何使用機器學習解決現實中的案例，模型建構、訓練和部署等方面知識。

AWS初創團隊及技術專家將從報名團隊中選取最符合條件的本地十間AI初創公司參與工作坊。完成工作坊後，這十間初創公司更有機會獲贈價值高達1,000美元的積分，使用AWS一系列的機器學習和AI服務。

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目前，全球有過萬間企業及初創公司正使用Amazon SageMaker，包括文法檢查軟件Grammarly、交友程式Tinder，以至美國電子錢包及交易平台Coinbase等。企業透過簡化的機器學習過程，可更快速及以更低成本建立、訓練及部署機器學習模型。例如Coinbase就借助其機器學習演算法，透過圖像分析核實用戶身份預防詐騙，而訓練機器學習模型所需的時間亦由20小時大幅縮減至10分鐘。

事實上，亞馬遜於過去二十多年一直投放大量資源開發機器學習服務全球客戶，而AWS單單於去年已推出超過250個與機器學習相關的功能。

責任編輯：施雯雯