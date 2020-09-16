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【歷史真相】美國調查：新世代以為二戰大屠殺是傳說

環球社會熱點 18:58 2020/09/16

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美國一項調查發現，幾乎四分之一的受訪年輕人認為二戰大屠殺是個傳說。

美國一項調查發現，近三分之二的美國年輕人不知道在20世紀大屠殺期間有600萬猶太人被殺，幾乎四分之一的受訪者認為大屠殺是個傳說；更十分之一以上的人以為猶太人造成大屠殺的原因。贊助相關調查的猶太人組織表示，對年輕人對大屠殺歷史的無知感到震驚。

美國有調查訪問1000位18至39歲的千禧代和Z世代，其中近一半（49％）的人在社交媒體或網上看到歪曲大屠殺的帖文；幾乎四分之一的受訪者（23％）認為大屠殺是個傳說（Myth），或是有被誇大、不確定的成分；八分之一（12％）受訪者表示絕對沒有聽過大屠殺。

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《衛報》報道，這是首個就大屠殺命題深入到美國各州的調查，並根據以下三個標準排名：

  • 有否聽說過大屠殺
  • 他們是否可以命名一個集中營、死亡營或貧民窟
  • 是否知道當時有600萬猶太人被殺

得分最高的州是威斯康星州，其中42％的千禧一代和Z世代成年人都符合這三個條件，其次是明尼蘇達州（37％）和馬薩諸塞州（35％）。得分最低的州是佛羅里達州（20％），密西西比州（18％）和阿肯色州（17％）。

在全國范圍內，有63％的受訪者不知道在大屠殺期間有600萬猶太人被謀殺，三分之一以上的人（36％）認為有200萬或更少的人被殺；幾乎有一半（48％）的人無法說出任何一個第二次世界大戰期間建立的集中營或貧民窟。

調查發現，全美11％的受訪者認為猶太人是造成大屠殺的原因。在紐約州，相關比例更達19％，其次是路易斯安那州和田納西州和蒙大拿州，分別達16％。

贊助這次調查的「猶太人針對德國的物質索償會議」（Claims Conference）主席泰勒（Gideon Taylor）表示，調查結果令人震驚和悲痛。他促請政府官員在有關認識大屠殺歷史上採取行動。

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責任編輯：葉芷樺

 

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