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【美股分析】黑石警告：未來5-10年股價難大升　美股恐將迎來「失落10年」

股樓投資 11:12 2020/09/17

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新冠疫情衝擊美國經濟，企業破產及失業潮持續，與經濟基本面不符的是，美股自3月大跌後迅速回到牛市，近半年內愈升愈有。不過私募基金黑石（Blackstone）執行副董事長詹姆斯（Tony James）本周表示，未來股市上升空間有限，美股或將進入「失落10年」。

【美股分析】橋水基金達利歐：美國正面臨巨大風險【下一頁 】

【美股分析】高盛德銀引歷史數據　美股調整潮或結束【下一頁 

詹姆斯在接受CNBC訪問時指，美國現時的低息環境推動股市上升，但若利率在未來幾年後回復至正常水平，則會增加企業借貸成本，並影響企業盈利。再加上如果11月大選由拜登（Joe Biden）獲勝，預料未來稅收和企業監管都將加強，亦將導致企業成本增加、利潤下降。

鑑於上述阻力因素，詹姆斯認為企業長期獲利增長可能將會令人失望，也許僅錄得一點倍數增長。他還指未來5至10年的股票回報率將會很低，警告投資者在未來十年內不要對美國股市抱有太大期望。

本周三（16日）美國聯儲局結束一連兩日的議息會議，宣布維持現有利率不變，聯儲局官員普遍預期，低利率將一直持續至2023年。

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編輯：李勝男

失業 疫情 經濟 股票 議息 拜登 上升空間 私募基金 美國聯儲局 借貸

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