百達資管：料未來5年美股跑輸　亞太區科技股將突圍

▲ 百達資產管理首席策略師Luca Paolini表示，預期未來5年美股將會跑輸，看好亞太區股票市場，預期亞太區的科技股將跑贏美國科技股。

百達資產管理首席策略師Luca Paolini表示，在零利率長期維持下，現時股票較債券吸引，惟預期未來5年美股將會跑輸，看好亞太區股票市場，提醒投資者要小心選擇板塊，宜吼與本地消費相關的股份，又預期亞太區的科技股將跑贏美國科技股。



百達資管指，過去5年，美股、私募股權及黃金的回報最佳，回報率分別為10.8%、10.7%和8.8%。Luca Paolini指，過去十年牛市主要位於美國，隨股市領先地位輪換，加上估值偏貴，美股未來一段時間或會跑輸，成為美國投資者分散投資的機會，而新興市場投資則會跑出。他又說，美國的經濟領導地位下降、聯儲局進行無限量寬，現時多個基本因素不利美元滙價，預計美元在未來5年會走弱。

Luca Paolini指，由於環球經濟仍然疲弱，預期防守力較強的板塊，如醫療保健在未來5年表現會較為優勝。在新興市場中，相信亞太區的股市表現更佳，皆因經濟復甦率先集中於製造業，而且在中美角力下，部分生產將逐漸移至亞太各地區，相信該等均為利好股市的因素，特別看好本地消費相關的概念股。

同時，Luca Paolini又指，在內需推動下，科技產品需求持續上升，特別中國科技企業，故即使科技股估值貴，但科技股續為市場主流，而亞太區的科技股將會跑贏美國科技股。

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編輯：袁諾曦