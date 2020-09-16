【英國脫歐】歐盟總理：若是戴卓爾 不會破壞脫歐協議 

「歐盟總理」歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）發表任內第一份國情咨文，談及英國威脅違反《脫歐協議》，揚言假若由鐵娘子戴卓爾夫人（Margaret Thatcher）領導英國，將不會違反其承諾。

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馮德萊恩周三（16日）在布魯塞爾發表首份國情咨文，回應英國首相約翰遜近日以違反《脫歐協議》作籌碼，威脅歐盟在談判讓步。

馮德萊恩引述戴卓爾夫人1975年的演說：

「英國不會違反條約。這（違反條約）對英國有害、對跟其他國家的關係有害、對未來任何貿易條約都有害。」

（Britain does not break treaties. It would be bad for Britain, bad for relations with the rest of the world, and bad for any future treaty on trade.）

她強調，這在當時和今日都適用，信任是任何緊密關係的基礎。

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馮德萊恩表示，歐盟和英國之前也同意《脫歐協議》，是維護愛爾蘭島和平的最佳及唯一方法，強調歐盟不會走回頭路。她續指，這條約不能單方面更改、忽略或錯誤使用，這是法律、信任和真誠的問題。

她亦警告歐盟和英國現時的談判進度緩慢，隨著時間逝去，達成協議的機會也逐漸消失。她同意談判總是充滿困難，因此歐盟派出最富經濟的巴尼耶作為談判代表，但談判進展未如歐盟預期，導致如今時間所餘無幾。

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責任編輯：陳啟賢