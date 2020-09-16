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【英國脫歐】歐盟總理：若是戴卓爾 不會破壞脫歐協議 

環球政治 18:54 2020/09/16

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「歐盟總理」歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）發表任內第一份國情咨文，談及英國威脅違反《脫歐協議》，揚言假若由鐵娘子戴卓爾夫人（Margaret Thatcher）領導英國，將不會違反其承諾。

【英國脫歐】擬改北愛狀況 英政府承認會違反國際法【下一頁】

【英國脫歐】約翰遜倡新法或撕毀英歐協議 死敵工黨竟支持【下一頁】

馮德萊恩周三（16日）在布魯塞爾發表首份國情咨文，回應英國首相約翰遜近日以違反《脫歐協議》作籌碼，威脅歐盟在談判讓步。

馮德萊恩引述戴卓爾夫人1975年的演說：

「英國不會違反條約。這（違反條約）對英國有害、對跟其他國家的關係有害、對未來任何貿易條約都有害。」
（Britain does not break treaties. It would be bad for Britain, bad for relations with the rest of the world, and bad for any future treaty on trade.）

她強調，這在當時和今日都適用，信任是任何緊密關係的基礎。

【英國脫歐】或撕毀脫歐協議法案獲國會通過 約翰遜強調無意動用【下一頁】

【英國脫歐】倘違脫歐協議 專家憂英國被告上歐洲法院【下一頁】

馮德萊恩表示，歐盟和英國之前也同意《脫歐協議》，是維護愛爾蘭島和平的最佳及唯一方法，強調歐盟不會走回頭路。她續指，這條約不能單方面更改、忽略或錯誤使用，這是法律、信任和真誠的問題。

她亦警告歐盟和英國現時的談判進度緩慢，隨著時間逝去，達成協議的機會也逐漸消失。她同意談判總是充滿困難，因此歐盟派出最富經濟的巴尼耶作為談判代表，但談判進展未如歐盟預期，導致如今時間所餘無幾。

【英國脫歐】英代表：今輪談不成便拉倒 籲歐盟「現實一點」【下一頁】

【英國脫歐】歐盟被揭對英國信任急跌 談判再添憂【下一頁】

責任編輯：陳啟賢

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