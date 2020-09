【英國脫歐】歐盟總理：若是戴卓爾 不會破壞脫歐協議 

「歐盟總理」歐盟委員會主席馮德萊恩(Ursula von der Leyen)發表任內第一份國情咨文,談及英國威脅違反《脫歐協議》,揚言假若由鐵娘子戴卓爾夫人(Margaret Thatcher)領導英國,將不會違反其承諾。

【英國脫歐】擬改北愛狀況 英政府承認會違反國際法【下一頁】

【英國脫歐】約翰遜倡新法或撕毀英歐協議 死敵工黨竟支持【下一頁】

馮德萊恩周三(16日)在布魯塞爾發表首份國情咨文,回應英國首相約翰遜近日以違反《脫歐協議》作籌碼,威脅歐盟在談判讓步。

馮德萊恩引述戴卓爾夫人1975年的演說:

「英國不會違反條約。這(違反條約)對英國有害、對跟其他國家的關係有害、對未來任何貿易條約都有害。」

(Britain does not break treaties. It would be bad for Britain, bad for relations with the rest of the world, and bad for any future treaty on trade.)