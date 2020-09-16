【宏觀中國】AI專才搶崩頭　甫畢業輕鬆拿40萬年薪

全球疫情大流行，企業加快向數碼化轉型，催生很多綫上的應用，特別是雲計算、大數據和人工智能（AI）。據央視報道，中國目前在人工智能產業的人才缺口達30萬，可謂求才若渴。

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IDC在6月曾公布《中國人工智能軟件及應用（2019下半年）跟蹤》，預計至2024年中國人工智能軟件及應用市場規模達到127.5億美元，由2018至2024年複合年增長率達39%。

上半年，中國經營範圍包含人工智能、機器人、自然語言處理等AI相關企業超過88萬家，單單在上半年新增的企業便超過14萬家，按年增長31.4%，可見行業發展迅速。

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確實，疫情後，很多傳統行業加快了向智能化升級，藉此減少勞動力依賴和提升產業效率。深圳追一科技創辦人吳悅接受央視訪問時稱，對AI相關的畢業生，起薪差不多在每月3至4萬元人民幣，甚至有可能會更高，特別優秀的人才，也沒有說一定要去封頂。換言之，剛畢業年薪已經接近40萬元人民幣。

同時，亦有科技公司指，明年在畢業生招聘，還會給予20%至30%的薪資增長。

市場需求激增，院校也爭相開設AI的專業。據教育部的資料顯示，2019年度人民大學、北京化工大學、北京郵電大學等179間高校新增了AI本科專業，而上一年度僅有35間高校獲批，相當於有4倍多的增幅。

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記者：林衛