▲ 【美國大選】為何不強制戴口罩 特朗普：侍應唔鍾意

美國大選進入直路，總統特朗普任內的抗疫工作成績是選民關注點之，遭質疑為何一直未下令強制國民戴口罩，特朗普辯稱很多民眾都不喜歡口罩，例如侍應，並指曾看見侍應摸口罩再摸餐具，強調戴口罩非好事。

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特朗普（Donald Trump）罕有亮相美國廣播公司（ABC）節目，接受公眾的尖銳提問，被觀眾問及口罩問題。特朗普回應稱很多民眾不想戴口罩，很多人都認為戴口罩不是好事。

主持人追問：「這些是什麼人？（Who are those people?）」。

特朗普回答道：「侍應。（Waiters）」他稱曾目睹餐廳侍應撥弄口罩（playing with a mask），強調無意怪責侍應，只是實話實說，指他們不斷觸摸面部及口罩，並觸碰碟子，重申戴口罩非好事。

特朗普的回應出乎意料，一般可能猜測他會以反口罩團體及美國的反封城示威者作擋戰牌。侍應這個答案雖富有新意，但在邏輯上亦是說不通，侍應即使不戴口罩，亦難免接觸面部及碗碟，特朗普提及的情況顯然與是否戴口罩無關，加上侍應要很多人接觸，不戴口罩風險顯然更高。

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對於被質疑作為領袖何以不身先士卒作示範，多戴口罩，特朗普強調自己有需要時會配戴，如在醫院等場所。特朗普的回應顯然難以釋疑，他被傳媒拍攝到戴口罩的次數可謂屈指可數，有很大增加空間。

特朗普並將矛頭指向民主黨總統候選人拜登（Joe Biden），指拜登亦沒有下令強制戴口罩。

有關說法明顯與事實有偏差，主持人插口補充指拜登有呼籲州長下令。事實上，拜登不是總統，執政的亦非民主黨，美國聯邦政府政策的制定權，並不在拜登手中。

責任編輯：林建忠