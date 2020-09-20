【無與輪比@iM網欄】日本車鋼水差 歐洲車較安全？

筆者一位朋友最近入手了一輛有「東洋戰神」之稱的日產GTR R35，他是與另一位朋友聯名購入的，詢問之下，原來朋友不欲被家人知道他購入一輛GTR，原因應該不是因為《頭文字D》內阿木父親一句「揸GTR你死咗啦！」而是因為GTR是一輛日本車。

計劃買車的朋友，總會遇上永恆的煩惱——日本車還是歐洲車好，而身邊總有聲音湧現，指日本車「鋼水唔好」、「安全唔得」、「無力」，歐洲車「難搵零件」、「冷氣唔夠」，甚至「水土不服」，最後你會發覺，給你寶貴意見的，不少根本連駕駛執照也沒有，更多的是堅信「買車無數圍、的士更實際」的親友。

現代汽車行業的產業鏈基本上已全球化，而在資本市場，汽車企業除了左吞右併之外，亦有不少合作：英倫風味濃厚的Jaguar Land Rover背後是印度巨企TATA、富豪（Volvo）的母公司是中國吉利集團、法國雷諾與日產組成了「Renault-Nissan Alliance」，而由於平治（Mercedes-Benz）母公司戴姆拿（Daimler）持有雷諾少量股權，幾個品牌部分型號是共用引擎的；再進一步，KIA的設計部門不少頭頭來自寶馬及AUDI、豐田的SUPRA基本上與寶馬Z4是同一輛車……無數的例子都似乎說明，在全球化的背景下，汽車早已不能以「歐洲車」、「日本車」籠統劃分。

當然，不同品牌總是有其本身的哲學、風格，太有性格的車廠產品難以暢銷；太平易近人當然有助銷量，但卻未必對品牌太過有利；大概而論，日本品牌追求多功能、實用、性價比，這與日本本土的用車環境有一定關係，對很多國民來說，汽車日常出行的必須品，同時亦是上班族周末家庭共聚的場所，而日本很多城市街道窄小，駕駛者又不乏身形較嬌小的女性，性能對用家而言並非首要考慮，易睇位、易操控、空間實用，才是汽車必須。

歐洲市場卻相對對駕駛感與操控感有要求，這從歐洲市場不乏手波車可見一班，加上身形相對高大的歐洲人不時須駕車穿州過省，歐盟的排放要求又愈來愈嚴格，致令歐洲車偏向「drivers’ car」，亦注重乘坐感及安全性，多於座位的靈活性；低轉數渦輪增壓（Turbo）引擎因排放要求，廣泛應用在歐洲車上，令很多排放量只有1500cc的汽車，力量可比上2000cc的日本汽車。

問題是，歐洲車是否較為安全？日本車是否「鋼水」較差？參考世界權威汽車安全機構歐洲新車評估計劃（NCAP）的測試，根據司機、乘客、行人及安全輔助等項目的評分，2019年安全榜首十名中，有5輛歐洲車、2輛美國車（都是Tesla）以及3輛日本車，分別是Subaru Forester、Mazda 3及同廠CX-30，而後兩者對司機的保護評分，更是高踞首兩位；對乘客的保護部分，「掃巴佬」亦與平治CLA同分，位居榜首。

可以說，歐日品牌的汽車只有適合與否，而難單純以「鋼水」及「安全性」去分優劣，別再盲目相信既有印象，又或是銷售員的游說，買車還是應找輛適合自己的為佳。

▲ （影片截圖）EURO NCAP 2019 Crash Test, Mercedes-Benz CLA 180, AMG Line, LHD

作者_陳政深簡介： 財經傳媒人、股評人、資深駕駛者，自少喜愛汽車，由電單車到跑車到越野車、巴士、重型車、軍車，有「轆」的便有興趣，年幼時夢想是駕駛重型垃圾車，退休前目標是擁有駕駛執照背後所列、15及16類以外的所有牌照。希望透過本欄，與讀者分享汽車知識、品牌趣事、車廠歷史、行業新知。

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