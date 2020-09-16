【港股分析】1500億熱錢湧港 港股為何升唔起?

自今年4月底，港匯觸及7.75強方兌換保證以來，金管局已40多次入市接美元沽盤，接錢合共1,500億港元。流入資金反映在銀行體系結餘，將突破2,100億元。

投資界相信流入資金主要為股票錢，惟港股表現過去數月表現反覆，7月短暫試穿26000點關口後反覆回落，近日受制25000點關以下窄幅爭持。相對較4月底金管局開始接錢時，恒指現僅升約一千點，表現疲弱令人費解。

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有分析認為，3、4月間資金最初流入時，不少是因美國聯儲局減至近零息，令美元拆息同時急回，港元拆息相對高出70、80點子以上，成為資金流入套取息差空間。惟隨著資金大量流入拉低拆息，港美息差近月已大為收窄，以1個月拆息為例，港息現已較美息高出不足0.25厘，計及對沖風險等成本後已無合理利潤。最近2、3個月流入本港的資金，幾可肯定絶大部份為「股票錢」。

IPO集資額 估計1200億

既然股票錢大量流入，為何港股相對美股外圍仍然表現呆滯? 這也許可從股票供應及吸收資金的情況說起。簡而言，是新增股份供應，已完全吸收流入的資金有餘。

4月以來，港股IPO市場持續活躍，分別有網易 （09999） 及京東 （09618） 兩大中概股巨無霸，來港第2上市分別吸資200多億元及300多億元外，集資逾百億元的大型新股還有泰格醫藥 （03347） 、渤海銀行 （09668） 及百勝中國 （09633） 等。粗略估計，4月底至今的IPO集資總額約1,200億元。

公司集資股東套現潮不絶

另大量上市公司趁高位配售新股集資，公司高管減持套現。當中以醫藥股為抽水主要板塊，百洲神濟 （06160） 配股集資160億元、阿里健康 （00241） 集資100億元、藥明生物 （02269） 及藥明康德 （02359） 配股分別抽水61億元及73億元，信達生物 （01801） 配股40億元。連同其他公司配股抽水，以及大股東、高管及機構股東減持套現，保守估計過去5個月2手市場新增股票供應逾千億元。

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股票1、2手市場的吸資總額，合計遠高金管局過去5個月接錢，在銀行體系結餘上反映增加的1,500億元。IPO熱潮短期相信只會更趨熾熱，中概股中通快遞 （02507） （美：ZTO）明起招股，集資最多約120億元；有機問鼎全球歷來最大IPO的螞蟻集團，據報最快9月底或10月初招股，市傳A+H股合共集資約300億美元。

港股市場IPO及抽水活動方興未艾，大舉資金流入只是減輕投資者沽售現有持股的壓力，推升大市的動力難免大大減弱。

撰文：劉德斌