【新股IPO】樂享互動6988超購逾1000倍 以2.88元中上限定價 下周三掛牌

樂享互動6988超購逾1000倍 以中上限2.88元定價

樂享互動（新上市編號：06988）昨日已截飛，認購反應佳，其公開發售部分錄得超額認購逾1,000倍，並將以每股2.88元定價；該股招股範圍介乎2.14至3.21元，今次是以招股價中上限定價；將於下周三（23日）掛牌。

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樂享互動是次上市引入了4名基石投資者，Acuitas Group Holdings LLC及Capital Investment LLC各認購1,000萬美元等值股份，Harvest Alternative Investment Opportunities SPC投資500萬美元，移卡（09923）則投資200萬美元。

所得款項淨額近13.58億元，預期約60%將用作發展短視頻自媒體變現業務；約19.8%用作加強效果類自媒體營銷服務能力；約10.2%用於國際性擴展；約10%為營運資金及一般企業用途。

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樂享互動為內地效果類自媒體營銷服務商，公司主席兼行政總裁朱子南此前表示，公司未來主力發展短視頻市場，以數據推薦算法技術連接流量及產品，目標5年內搶佔市場份額約5%，以鞏固行業地位。

該股計劃發行5.437億股股份，其中10%約5,437萬股於本地公開發售，由周四（10日）起至下周二（15日）招股，23日掛牌；招股價介乎2.14至3.21元，每手1,000股計，入場費3,242.35元；聯席保薦人為中信建投、招商證券及交銀國際。

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記者：張以正