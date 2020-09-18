【企管「徐」意門@iM網欄】屢敗屢試 疫情下的一工難求

揾工難，揾一份理想的工作更難，在疫境中揾一份理想的工作難上加難。

世紀疫病肆虐全球逾大半年，環球經濟受到不同程度的衝擊，無奈倒閉或結業的企業屢見不鮮，很多公司都暫停拓展大計，以求縮減開支，迎戰更大的風暴。其中最受影響的莫過於一群打工仔，停職留薪已算幸運，更多的不是已被辭退，就是在將被辭退的路上。

經濟環境轉差，當創歷史新高的畢業生遇上萎縮的就業市場，箇中辛酸不足為外人道。有人揾工處處碰壁，心灰意冷；有人索性不再揾工，賦閒在家打機度日；有人報讀了碩士或文憑課程，繼續進修；

也有人努力不懈，屢敗屢試，嘗試從不同渠道，打探工作機會。

筆者也曾遭遇過逆境揾工的困惑和苦惱，因此對於應届畢業生當下揾工的徬惶和無助的心情深有體會，故希望提出幾點建議，幫助仍在job hunting的朋友們早日找到理想的工作。

調整心態，將求職這個重任當作一份全職工作來處理。簡單而言，求職者必須全情投入，最少朝九晚五都在處理與揾工相關的工作：send email、搜尋公司資料、留意市場信息、練習溝通技巧、爭取面試機會、事後檢討等。

其中，應該著重留意每天的新聞，得悉有甚麽行業不受疫情影響，甚至受惠於疫情，因爲這些行業的公司都是最有機會開創新職位。好像綫上服務供應商、非實體行業、網上交易服務商、電玩遊戲商及醫療相關的行業，都是潛在的受益者。

當然，上述工作性質未必是畢業生所學或力所能及的範疇，但我們可以多了解和思考這些行業的運作模式和特性，或是相關連的上游、下游行業，説不定能從中找到一絲契機。

提升個人能力，發掘個人潛能

如果認爲與自己專業相關的行業前景不佳，短期內也難有就業機會的話，倒不如想想自己還有哪些方面的强項，退而求其次，或轉投其他行業，重新學習新知識，再次起步。

而如果財政容許的話，也可以修讀短期課程，考取保險、證券、基金及地產等行業的專業牌照，增加錄取的優勢。

馬死落地行

這是無可奈何的選擇。無論你在大學修讀的是甚麼科系，遇上市場不景氣時，不管你喜歡還是不喜歡，短期、臨時、合約、散工都要做。面對現實需要勇氣，就當作是一種磨練，積累工作經驗，總好過望天打卦。

筆者有一位朋友的經歷就是一個美麗的神話。友人修讀工商管理，一畢業就遇上失業潮，在遍尋相關工作無果後，他跑到了一家集團式的大型自助餐廳當侍應。他工作用心、勤奮好學，經常受到客人讚賞，被老板看在眼裡，並得到大力裁培，後來友人還當上了這家大型自助餐飲集團的合伙人。

投身創業一族

與其他地區相比，香港的畢業生較少會考慮創業一途，也不太願意在星期六、日上班，可能是因爲大部份年青人都希望尋找一份安穩和舒適的工作，較為重視養尊處優的生活。

其實，疫境創業不失爲一個好選擇。新人類可以嘗試跳出安舒區，趁著自己還年輕的時候，發揮創新和企業家精神，尋找自己的理想；或者與志同道合的朋友合作，從一門小生意做起，也許能闖出一片天。

近十年來，內地不少新經濟企業急速冒起，他們大多沒有父蔭，只憑著一團火，靠自己的創意和幹勁，不斷摸索，最終找到自己的新天地。

其實，無論採用哪種方式，作出哪種選擇，記著就業環境惡劣不是永遠，年青的朋友們若能永不言棄、勇往直前，不管結果是成是敗，都是一種學習、歷練、考驗和體會，對將來的工作有很大的幫助。

疫境雖難料，但前路在掌中。願畢業生們都能跨越疫境，順利找到心中所想。



作者_徐聯安簡介： 徐聯安 , J.P.，現為亨達集團主席，負責集團環球及策略發展，擁有超過廿多年銀行、證劵業及資產管理的高級管理經驗。熱心社會服務，多年來擔任多項公職，如香港證券業協會主席、教育局優質教育基金督導委員會主席、金融發展局人力資源小組委員等。

更多企管「徐」意門@徐聯安的文章請按此

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！