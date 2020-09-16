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實施中國進口禁令 致印度羽毛球荒?

環球政經 18:28 2020/09/16

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剛剛《印度時報》發表了一篇題目為《羽球短缺打擊羽毛球運動；禁止從中國進口將影響培訓》（「Shortage of shuttles hits badminton; ban on imports from China set to affect training」）的文章，内容指大部分羽毛球選手，包括印度國家隊常用的尤尼克斯牌（YONEX）羽毛球供應不足，影響運動員訓練。

【印度經濟】比預期更差？ 印度經濟預測將萎縮11.8％【下一頁

知情人士認爲羽毛球荒與印度中央政府向中國的實施進口禁令有關。内文提及到全球9成以上的羽毛球都在中國製造的。原材料（鵝毛）的採購的規模佔大多數。因此自印度政府禁止從中國進口所有羽毛類製品之後，幾乎無法羽毛球，令供應嚴重短缺。

冠肺炎】印度單日逾九萬宗確診  創下全球單日錄得最多的新記錄【下一頁

印度國家羽毛球隊教練承認存在羽毛球短缺，並表示，如果這危機得不到解決，將對國家隊的備戰產生不利影響，影響運動員發揮。

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責任編輯：翁嘉陽

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