實施中國進口禁令 致印度羽毛球荒?

剛剛《印度時報》發表了一篇題目為《羽球短缺打擊羽毛球運動;禁止從中國進口將影響培訓》(「Shortage of shuttles hits badminton; ban on imports from China set to affect training」)的文章,内容指大部分羽毛球選手,包括印度國家隊常用的尤尼克斯牌(YONEX)羽毛球供應不足,影響運動員訓練。

知情人士認爲羽毛球荒與印度中央政府向中國的實施進口禁令有關。内文提及到全球9成以上的羽毛球都在中國製造的。原材料(鵝毛)的採購的規模佔大多數。因此自印度政府禁止從中國進口所有羽毛類製品之後,幾乎無法羽毛球,令供應嚴重短缺。

印度國家羽毛球隊教練承認存在羽毛球短缺,並表示,如果這危機得不到解決,將對國家隊的備戰產生不利影響,影響運動員發揮。

責任編輯:翁嘉陽