【異動股】 中煙香港控股股東重組 今股價急升12%

中煙香港（06055）宣布控股股東層面重組，受消息影響，公司今日升12.1%，收報16.6元。日內升穿多條平均綫，更曾創17.18元的月內高位，成交額達2.14億元。

中煙香港表示，在9月2日，公司的直接控股股東中煙國際集團，已經向中國煙草總公司轉讓其持有的全部中煙國際集團已發行股本。即中煙國際集團已經成為中國煙草總公司直接全資附屬公司。

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股份轉讓前，中國煙草總公司通過中煙國際及中煙國際集團，間接持有中煙香港約5億股股份，佔公司已發行股本約72.29%。在轉讓後，中國煙草總公司仍然是透過中煙國際集團間接持有相關股份。

經過今日大升，中煙香港一下子突破由7月初開始延伸的下降軌，技術上由弱轉強。市場憧憬透過控股股東重組後，中煙憧憬加快獲母公司注入資產推動業務。因此，待其回抵16元並企穩時，可趁機吸納，目標價可看19元，一旦失守14.5元則宜止蝕。

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