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【買樓上車】睇樓帶票真有用？　業主見誠意　終肯減價賣樓

股樓投資 18:35 2020/09/16

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雖然樓市交投好轉，惟仍有業主低市價賣樓。中原張納賢說，東堤灣畔2座低層A室，實用面積544平方呎，兩房間隔，原叫價640萬元，終減價38萬元，以602萬元易手，實用呎價11,067元，較近期同類單位造價低約一成。資料顯示，東堤灣畔本月錄得5宗成交，平均實用呎價只約12,097元。 

【買樓上車】帶埋屋企人睇樓　用誠意打動業主　終購得「心頭好」上車【下一頁

值得留意的是，近期市況好轉，何解業主仍要減價賣樓？張納賢說，東堤灣畔是區內老牌屋苑，已入伙一段時間，加上是極低層單位，而且質素一般，裝修算舊，故願意減價賣樓。他又說，業主於2009年以192萬元購入上址，買入價平，即使單位平賣，仍獲利甚豐，加上業主打算換樓，而且見買家帶票睇樓，覺得態度誠懇，故不介意大幅減價。 

以上述單位為例，由於樓價800萬元以下，可承造九成按揭，首價只需60.2萬元，若分30年還，利率2.5厘，每月要供21,408元，最低每月入息要求51,272元。

【新盤搶客】屯門時代廣場跌穿「四球」　嘉湖複式呎價萬元有找【下一頁

談到近期市況，張納賢指，東涌區本月二手交投暢旺，上半月錄45宗成交，其中一宗造價超過1,000萬元。他續說，若到東涌置業，三房這類大單位的議價空間較大，減幅可以有近百萬元，皆因此類單位不減價，甚難易手。 

【疫市成交】海景真係值錢啲？ 業主減價152萬　黃埔花園3房1700萬成交 高市價26%【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

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