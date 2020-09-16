【買樓上車】睇樓帶票真有用？　業主見誠意　終肯減價賣樓

雖然樓市交投好轉，惟仍有業主低市價賣樓。中原張納賢說，東堤灣畔2座低層A室，實用面積544平方呎，兩房間隔，原叫價640萬元，終減價38萬元，以602萬元易手，實用呎價11,067元，較近期同類單位造價低約一成。資料顯示，東堤灣畔本月錄得5宗成交，平均實用呎價只約12,097元。

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值得留意的是，近期市況好轉，何解業主仍要減價賣樓？張納賢說，東堤灣畔是區內老牌屋苑，已入伙一段時間，加上是極低層單位，而且質素一般，裝修算舊，故願意減價賣樓。他又說，業主於2009年以192萬元購入上址，買入價平，即使單位平賣，仍獲利甚豐，加上業主打算換樓，而且見買家帶票睇樓，覺得態度誠懇，故不介意大幅減價。

以上述單位為例，由於樓價800萬元以下，可承造九成按揭，首價只需60.2萬元，若分30年還，利率2.5厘，每月要供21,408元，最低每月入息要求51,272元。

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談到近期市況，張納賢指，東涌區本月二手交投暢旺，上半月錄45宗成交，其中一宗造價超過1,000萬元。他續說，若到東涌置業，三房這類大單位的議價空間較大，減幅可以有近百萬元，皆因此類單位不減價，甚難易手。

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