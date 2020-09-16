摩通：基金資產配置再平衡成本季最大風險　料沽2000億美元股票資產

▲ 美資大行摩根大通表示，養老基金和主權財富基金在進行投資組合調整，料將減持大約2,000億美元的股票資產，將對全球股市構成風險。

中美緊張關係升溫、美國大選迫近等均屬股市不明朗因素。然而，還有一個負面因素迫在眉睫。美資大行摩根大通表示，養老基金和主權財富基金在進行投資組合調整，料將減持大約2,000億美元的股票資產，將對全球股市構成風險。

摩通策略師Nikolaos Panigirtzoglou 周二發表報告指出，基金減持將是新冠疫情爆發以來最負面的季度調整。總體數字的計算涵蓋美國固定收益計畫養老金投資組合、日本的政府養老投資基金和挪威石油基金。摩通報告指出，「考慮到本月股市急跌，基金組合的負面調整更成問題。」

機構投資者為保持目標資產配置通常每季度會對投資組合進行一次調整。一個跟蹤全球股票走勢的指標自6月底以來已經攀升大約10%，超過了固定收益資產的回報，意味一些基金可能有必要將投資組合調回到其所傾向的限定水平。

不過﹐摩根指出，從中長期看，鑒於整體的股票持倉仍然較低，認為股市仍有不小的上行空間，並稱未來幾周股市和其他風險資產的回調可能會是一個買入機會。

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編輯：吳敏芳