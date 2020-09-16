港股微跌7點 滙豐再破底失守32元

上一篇文章
【美股期貨】聚焦聯儲局議息結果公布前 道指期貨彈約120點（不斷更新）
恒生指數全日微跌7點，收市報24725點，滙豐 （00005） 全日跌近1%，收報31.75元；ATM向上，阿里 （09988） 升2.1%，美團 （03690） 及騰訊 （00700） 分別升1.9%及0.9%；比亞迪 （01211） 升6.5%，收報103.6元，晉身「紅底股」行列。港滙又觸7.75強方兌換保證，金管局今午承接約2億美元沽盤，向銀行體系注資15.5億港元。
【今日財經焦點】
【恒指夜期】滙豐6連跌破底比亞迪變身「紅底股」 夜期暫無變幅聚焦儲局議息（不斷更新）
【新股IPO】中通快遞擬明日招股入場費13535元 第五隻同股不同權股
【港滙強方兌換保證】金管局再注資15.5億港元 一文看清金管局年內接美元紀錄
【精選投資分析】
【政府收地】2億市值獲賠34億 珠江鋼管起舞大翻身！（第二版）
【疫情緩和】領展完成調整再上 加快收集步伐（第三版：新增券商最新目標價表）
【科技股回勇】阿里巴巴雙重利好 目標上望300元 比電回穩可吸納 （第三版）
【人民幣走勢】人民幣見16個月高 港投資產品待追上（訂戶專享）
-------------------------
【9月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版送口罩一盒！立即訂閱
成為《香港經濟日報》App新會員，多款禮物任你選！免費登記
八大財金名家：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，於《香港經濟日報》App 開講！立即收看
欄名 : 財經焦點速覽