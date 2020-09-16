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港股微跌7點 滙豐再破底失守32元

即市財經 18:16 2020/09/16

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財經焦點速覽

恒生指數全日微跌7點，收市報24725點，滙豐 （00005） 全日跌近1%，收報31.75元；ATM向上，阿里 （09988） 升2.1%，美團 （03690） 及騰訊 （00700） 分別升1.9%及0.9%；比亞迪 （01211） 升6.5%，收報103.6元，晉身「紅底股」行列。港滙又觸7.75強方兌換保證，金管局今午承接約2億美元沽盤，向銀行體系注資15.5億港元。

【今日財經焦點】

【恒指夜期】滙豐6連跌破底比亞迪變身「紅底股」　夜期暫無變幅聚焦儲局議息（不斷更新）

【滙豐股價】滙豐再創新低繼續尋底　沽出還是繼續持有？

【新股IPO】中通快遞擬明日招股入場費13535元　第五隻同股不同權股

【螞蟻IPO】螞蟻集團據報最早下周闖關港交所上市聆訊

【港滙強方兌換保證】金管局再注資15.5億港元　一文看清金管局年內接美元紀錄

【精選投資分析】

港股市底轉強 中芯表現回勇（第四版）

【政府收地】2億市值獲賠34億 珠江鋼管起舞大翻身！（第二版）

【疫情緩和】領展完成調整再上 加快收集步伐（第三版：新增券商最新目標價表）

【科技股回勇】阿里巴巴雙重利好　目標上望300元　比電回穩可吸納 （第三版）

【人民幣走勢】人民幣見16個月高 港投資產品待追上（訂戶專享）

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欄名 : 財經焦點速覽

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阿里巴巴－SW（09988） 美團點評－W（03690） 騰訊控股（00700） 兌換保證 經濟 香港股票 指數 恒生指數 滙豐控股（00005） 港元

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