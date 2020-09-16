【新加坡vs香港】蘋果夥新加坡推全國健康計劃　專家提三建議籲香港借鑑

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蘋果（Apple）宣布將與新加坡進行一項合作，透過Apple Watch來推動全國健康促進計劃LumiHealth，是新加坡基於智能城市發展Smart Nation計劃中的一環。本港智慧城市聯盟資訊科技管理委員會主席龐博文坦言，相信是次合作能為新加坡和蘋果帶來「雙贏」局面，絕對是新加坡智慧城市發展的重要里程碑之一。
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龐博文接受本報訪問時提到，新加坡政府一直致力推動當地創科發展，促進智慧城市發展更是不遺餘力。他多次強調，私人企業和政府必須各自發揮其優勝之處。若只是政府單方面推行智慧城市，或要背負過大責任，必須專門研發技術的科企出手協助，才能將發展機會加速。而是次與蘋果的合作，更凸顯出政府與科企合作的重要性。
他解釋，市民對於政府處理數據一向懷有戒心，如早前新加坡政府開始向居民分發實體藍牙追蹤器「合力追蹤」（TraceTogether），以助政府更有效地追蹤病毒接觸者，仍有不少人對政府處理數據的問題感到擔憂。但當若與蘋果等第三方企業合作，市民會對於科企所研發的技術較放心。而且蘋果在當地聲譽良好，因此市民的警戒心也會隨即降低，接受能力也會較高。
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香港和新加坡人口規模相近，但在智慧城市發展方面，新加坡似乎已遙遙領先。龐博文直言，香港政府有三方面應向新加坡學習，包括：
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記者：曾曉汶