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【美國大選】拜登亞裔支持度高 領先特朗普24百分點

環球政治 18:32 2020/09/16

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美國總統大選白熱化，民調指拜登較特朗普獲得更高的亞裔選民支持度。

美國總統大選11月3日舉行，美國總統特朗普與民主黨總統候選人拜登，都致力拉票爭取各族裔選民支持。美國亞太數據中心（AAPI Data）周二（15日）公布民調，指拜登獲得較高亞裔選民支持度，領先特朗普24個百分點。

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亞裔近年成為美國增幅最大的族群，在美國2018年中期選舉中，與拉美裔選民同為增長人數較多的主要群體。AAPI Data於今年7月4日至9月10日進行調查，訪問1,569名亞裔註冊選民，包括華裔、印度裔、韓裔、越南裔、日本裔及菲律賓裔選民。

調查結果指，有54%人支持拜登（Joe Biden），有34%人表示不支持拜登。而有30%人支持特朗普（Donald Trump），有60%人表示不支持特朗普。

從各族群分析，特朗普僅獲得較高的越南裔選民支持度。拜登在印度裔、華裔、菲律賓裔、日本裔及韓裔選民方面的支持度，都明顯領先特朗普。兩人在印度裔及華裔選民的支持度差距尤為明顯，分別相差38及36個百分點。

亞裔各大族群選民於今屆美國大選的投票傾向
立場/族裔 印度裔 華裔 菲律賓裔 日本裔 韓裔 越南裔
支持拜登 66% 56% 52% 62% 58% 36%
支持特朗普 28% 20% 34% 24% 26% 48%
支持其他候選人 0% 2% 2% 0% 0% 0%
不知道 6% 22% 12% 14% 16% 16%

特朗普支持美軍廣告 用俄羅斯戰機相 【下一頁】

但值得留意的是，整體有14%的亞裔選民表示不知道投哪個候選人，各亞裔族群當中表示不知道投票取向的選民，也介乎6%至22%不等，反映不少選民目前仍舉棋不定。

AAPI Data創辦人兼加州大學河濱分校（UCR）教授拉馬克里希南（Karthick Ramakrishnan）表示，選民對今屆大選的熱情大增，預計今年的投票率會創新高。

責任編輯：鄭錦玲

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