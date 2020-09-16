【樓市熱話】網友剛於惠州置業大感滿意 10年内升值5倍！

有網友剛於惠州置業，上周更到内地領房產證，之後與網友分享見聞，言語之間流露出相當興奮的情緒。樓主指現時貴陽交通方便，到深圳坐高鐵到惠州南，車飛也不需要就可以直接使用回鄉證入閘，30分鍾到惠州南，再轉乘的士15分鍾便到太東公園上城，不過入住率偏低低，只有一兩成。

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最令樓主滿意的是屋苑設施環境，包括有兩個羽毛球場，乒乒台，跑步徑，緑化也相當出色，而且食肆收費便宜，腸粉7元，排骨麵12元。樓主所住單位屋127坪（約491呎），大小令他相當滿意。

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樓主最後做出小總結，指惠州越來越多人居住，更認為附近樓房屬於乾升格，有升無跌，不過二手成交淡泊。他又指，10年前此類單位約30萬，但現在賣160萬，10年升5倍，不過正如剛才所講，在二手市場放售機會不高，因為鄰近全是新樓。

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責任編輯：翁嘉陽