【地產熱話】睡房套廁弊多於利？　一房套廁VS三房一廁

港人愈住愈細，更出現一房一套廁的設計。有網民認為，套廁的設計其實幣多於利，他指房間是用來睡覺，空氣幹淨清新最重要，房間有廁所是既不雅觀又不利健康，「除了畀2公婆玩鴛鴦戲水仲有咩用！？」

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有網民回應指，以香港的「蚊型則」，套廁設計是「晒氣」；有人認為每人有一個獨立廁所，事實上是基本的生活條件；有人認為出帖者最適合選擇三房一廁的單位。不過也有人認同出帖者所言，「酒店式環境......真係以為有個廁所係房好高級。」他認為正常家庭有兩個廁所很合理，減少早上要爭廁所的機會，但廁所就毋須放入睡房。

有過來人表示，之前住過一間有約160平方呎主人房的單位，房內設有衣帽間及廁所，令到房間濕氣很重，之後換有套廁的單位都會將廁所改到房間外，「除非係過千呎，主人套房過二百呎嗰啲，否則套廁真係唔好。」他更指，獨立廁所和套廁是兩回事，三房兩廁是基本。

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責任編輯：楊子瑩