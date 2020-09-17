  • 30°C
香港時間 : 2020917日 (四) 13:11
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【地產熱話】睡房套廁弊多於利？　一房套廁VS三房一廁

環球政經 12:32 2020/09/17

分享：

港人愈住愈細，更出現一房一套廁的設計。有網民認為，套廁的設計其實幣多於利，他指房間是用來睡覺，空氣幹淨清新最重要，房間有廁所是既不雅觀又不利健康，「除了畀2公婆玩鴛鴦戲水仲有咩用！？」

【網民熱話】月供1.3萬元自住樓 網民：月入5萬的生活態度應如何？【下一頁

【網民熱話】月入二萬八夫婦只租不買  情願以370多萬首期投資股票【下一頁

有網民回應指，以香港的「蚊型則」，套廁設計是「晒氣」；有人認為每人有一個獨立廁所，事實上是基本的生活條件；有人認為出帖者最適合選擇三房一廁的單位。不過也有人認同出帖者所言，「酒店式環境......真係以為有個廁所係房好高級。」他認為正常家庭有兩個廁所很合理，減少早上要爭廁所的機會，但廁所就毋須放入睡房。

有過來人表示，之前住過一間有約160平方呎主人房的單位，房內設有衣帽間及廁所，令到房間濕氣很重，之後換有套廁的單位都會將廁所改到房間外，「除非係過千呎，主人套房過二百呎嗰啲，否則套廁真係唔好。」他更指，獨立廁所和套廁是兩回事，三房兩廁是基本。

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

 

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：楊子瑩

換樓盤 納米樓 樓盤分類 設計 香港

上一篇文章

【港股追蹤】早市破頂午市即轉弱　九毛九海底撈升到盡頭？

下一篇文章

【BNO移民買樓】英國樓價疫市破頂　西北部升幅最勁
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【網民熱話】月供1.3萬元自住樓　網民：月入5萬的生活態度應如何？
【網民熱話】月供1.3萬元自住樓　網民：月入5萬的生活態度應如何？
【室內設計】80後夫婦花逾50萬裝修630呎屋　三房變四房　添南美風情
【室內設計】80後夫婦花逾50萬裝修630呎屋　三房變四房　添南美風情
【網民熱話】月入二萬八夫婦只租不買 情願以370多萬首期投資股票
【網民熱話】月入二萬八夫婦只租不買 情願以370多萬首期投資股票
【居屋申請2020】新居屋今起可下載表格　申請日期、費用、資格一文看清
【居屋申請2020】新居屋今起可下載表格　申請日期、費用、資格一文看清
【欲哭無淚】海日灣II本月連錄撻訂　全用建築期付款
【欲哭無淚】海日灣II本月連錄撻訂　全用建築期付款
【滙豐新低】滙豐失32元創海嘯後新低　持貨者應續持有還是沽出？
【滙豐新低】滙豐失32元創海嘯後新低　持貨者應續持有還是沽出？