  • 30°C
香港時間 : 2020916日 (三) 18:58
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新股IPO】中通快遞2057明日招股 入場費13535元

股樓投資 17:54 2020/09/16

分享：

第五隻同股不同權的新股誕生了！

中通快遞 （新上市編號：02057）擬於明日開始招股，計劃集資不超過15.6億美元（約121億港元），發售4,500萬股，最高定價268元，每手50股，入場費13535元，下周二（22日）定價，本月29日掛牌；高盛為中通快遞獨家保薦人。若按中通快遞美股昨日收報31.37美元計，最高定價較美股溢價約10%。

明源雲909首日借出孖展460億 招股反應佳 公司業務你又了唔了解？，想知詳情請按：【下一頁

是次集資所得，其中50%用作基礎設施及產能發展，25%用作加強網絡合作夥伴及加強網絡穩定性，約15%用作投資物流生態圈，其餘用作一般公司用途。

樂享互動6988抽唔抽？認購前不可不知的五件事，想知詳情請按：【下一頁

中通快遞為物流服務商，其收入來自快遞服務、貨運代理服務、物料銷售及其他。截至去年全年，快遞服務業務佔公司總收入約88.3%截至今年上半年，中通快遞淨利潤按年跌10.6%至18.24億元人民幣；收入總額按年增3.2%至103.2億元人民幣。

>>>如欲接收更多新股資訊，請看《iMoney新股IPO》文章

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：張以正

相關文章

【新股IPO】樂享互動6988抽唔抽？認購前不可不知的五件事
2020/09/15
【新股IPO】樂享互動6988抽唔抽？認購前不可不知的五件事
【新股IPO】螞蟻集團來了 傳爭取最早下周獲聯交所上市批准
今日
【新股IPO】螞蟻集團來了 傳爭取最早下周獲聯交所上市批准
【新股IPO】明源雲909首日借出孖展460億 招股反應佳 公司業務你又了唔了解？
2020/09/15
【新股IPO】明源雲909首日借出孖展460億 招股反應佳 公司業務你又了唔了解？
【新股IPO】明源雲909明日起招股　入場費約16666元
2020/09/14
【新股IPO】明源雲909明日起招股　入場費約16666元
【新股IPO】螞蟻集團IPO搶手 傳淡馬錫、沙地阿拉伯主權基金等都有意入股
2020/09/12
【新股IPO】螞蟻集團IPO搶手 傳淡馬錫、沙地阿拉伯主權基金等都有意入股
香港股票 IPO

上一篇文章

【樓市熱話】網友剛於惠州置業大感滿意 10年内升值5倍！

下一篇文章

【杯葛Facebook】抗議平台宣揚仇恨　群星24小時不出帖施壓
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【網民熱話】月供1.3萬元自住樓　網民：月入5萬的生活態度應如何？
【網民熱話】月供1.3萬元自住樓　網民：月入5萬的生活態度應如何？
【網民熱話】拆解置業概念　網民籲：不要買市區樓！
【網民熱話】拆解置業概念　網民籲：不要買市區樓！
【居屋申請2020】新居屋今起可下載表格　申請日期、費用、資格一文看清
【居屋申請2020】新居屋今起可下載表格　申請日期、費用、資格一文看清
【買樓上車】「90後」情侶搵盤搵到入元朗　見筍盤即入市　「無樓睇」都照買
【買樓上車】「90後」情侶搵盤搵到入元朗　見筍盤即入市　「無樓睇」都照買
【室內設計】80後夫婦花逾50萬裝修630呎屋　三房變四房　添南美風情
【室內設計】80後夫婦花逾50萬裝修630呎屋　三房變四房　添南美風情
【網民熱話】月入二萬八夫婦只租不買 情願以370多萬首期投資股票
【網民熱話】月入二萬八夫婦只租不買 情願以370多萬首期投資股票