【新股IPO】中通快遞2057明日招股 入場費13535元

第五隻同股不同權的新股誕生了！

中通快遞 （新上市編號：02057）擬於明日開始招股，計劃集資不超過15.6億美元（約121億港元），發售4,500萬股，最高定價268元，每手50股，入場費13535元，下周二（22日）定價，本月29日掛牌；高盛為中通快遞獨家保薦人。若按中通快遞美股昨日收報31.37美元計，最高定價較美股溢價約10%。

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是次集資所得，其中50%用作基礎設施及產能發展，25%用作加強網絡合作夥伴及加強網絡穩定性，約15%用作投資物流生態圈，其餘用作一般公司用途。

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中通快遞為物流服務商，其收入來自快遞服務、貨運代理服務、物料銷售及其他。截至去年全年，快遞服務業務佔公司總收入約88.3%截至今年上半年，中通快遞淨利潤按年跌10.6%至18.24億元人民幣；收入總額按年增3.2%至103.2億元人民幣。

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記者：張以正