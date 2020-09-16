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【Apple Event】蘋果新款iPad Air改用USB-C　幾時到iPhone？

科技 19:30 2020/09/16

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繼iPad Pro、MacBook之後，蘋果（Apple）最新推出的iPad Air 4亦轉用USB-C接口，到底iPhone未來會否放棄使用Lightning接口？

近年蘋果（Apple）似乎放棄自家獨有的Lightning接口，繼iPad Pro、MacBook之後，最新推出的iPad Air 4亦轉用USB-C接口。Apple的舉動不禁讓人好奇，到底iPhone未來會否放棄使用Lightning接口？

目前Apple大部分的產品仍沿用Lightning接口，但近年Apple推出的硬件設備，開始逐漸改用USB-C。Apple於今年秋季發布會公布的iPad Air 4，成為新一款由Lightning改用USB-C的硬件產品。官方於發布會上表示，USB-C可進行最高達5GBps的資料傳輸，速度提升10倍，用家可接駁其他產品及設備，另外提供20W快充。

事實上，近年新款的MacBook及iPad Pro均採用USB-C，不但可提高充電效率，用家可以連接電腦屏幕、相機或流動硬碟等設備，在應用層面上更加方便。

至於iPhone方面，今年稍早前有傳聞認為，iPhone 12充電線將會從原來的Lightning轉換成USB-C接口，充電線改用尼龍編織製作。另有指iPhone 12不會附贈USB充電器，不過有關傳聞是否屬實，仍是未知之數，或有待日後官方發布iPhone 12後才能揭曉。

<<【Apple Event】蘋果5納米製程A14晶片終於登場　iPad Air搶先iPhone 12採用

<<【Apple Event】全新iPad Air 4登場　採用A14晶片兼轉用USB-C

<<【Apple Event • 分析】iPad產品線大更新　買新iPad揀邊款好？

責任編輯：李寶如

 

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