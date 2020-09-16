【逆市招聘】受惠疫情　亞馬遜美加地區增聘10萬員工

▲ 亞馬遜招聘活動一輪接一輪，日前再次宣佈將在美國和加拿大，增聘10萬名全職和兼職員工。

新冠肺炎疫情肆虐，不少企業都相繼裁員節省開支，不過亞馬遜（Amazon）就逆市大舉招聘人手，招聘活動一輪接一輪，日前再次宣佈將在美國和加拿大，增聘10萬名全職和兼職員工，覆蓋企業和技術範疇。

為滿足疫情期間網購需求大幅增長，亞馬遜於年內第四次增聘人手。早於今年四月至六月期間，已增聘逾3.6萬個新員工，其員工總數比去年增加34%，預計未來若將部分在疫情期間聘用的臨時員工變為正式員工，其全球員工總數將會突破 100萬人。亞馬遜上星期也曾宣佈，未來幾個月將會在企業和科技範疇增聘3.3萬個專業人員，而時薪職位也會增加幾千個，並將遍佈全美國，而非只在主要城市增加職位。

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據了解，亞馬遜將在美國及加拿大聘請全職、兼職員工，部分將服務本月新開的100個倉庫或營運大樓。新招聘的員工起薪點最少達每小時15美元（約港幣116元）。除擁有基本員工福利外，部分城市的新員工還將獲得多達1,000美元的入職獎金（約港幣7,750元）。

疫情爆發以來，數以億計的民眾被迫留在家中避疫。受惠於宅經濟發展，愈來愈多人透過網絡消費模式，以獲取食品、服裝和娛樂產品等，促使全球最大電商公司亞馬遜應接不暇，多次宣佈增聘人手。增聘反映亞馬遜在包裝和送遞等不同的分工環節，都持續需要勞動力。據FactSet數據顯示，亞馬遜股價今年以來累計大漲近70%，集團上季收入增長40%，並錄得26年來最強勁的季度盈利。

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而美國當地的零售業很快亦要迎接一年一度的「節慶購物季」，亞馬遜宣稱，今年的購物季將會是有史以來最忙碌的一次。美國聯合包裹服務公司（UPS）上星期也表示，將額外招聘逾10萬名季節性員工，以應對購物旺季。

責任編輯：施雯雯