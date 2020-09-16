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【日本新首相】菅義偉會否提前大選 一文解讀利弊

環球政治 17:47 2020/09/16

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日本執政自民黨總裁菅義偉正式成為新一任首相，日本傳媒形容他的新內閣展現改革意願。但改革需要民意授權，令日本傳媒再次猜測菅義偉會否提前大選，並估計最快在10月25日投票。

盡管菅義偉在上任前的上星期曾經表示，除非新冠肺炎疫情完結，否則很難解散眾議院、提前大選。但政治瞬息萬變，副首相兼財相麻生太郎周一（14日）便稱，鑑於明年需要舉辦東京奧運，需要考慮提早大選。

言論令外界再度預期，菅義偉會在短期內解散眾議院，提前大選。

【日本新首相】菅義偉公布新內閣名單 着重數碼化改革【下一頁】

【日本新首相】安倍卸任前4度出招 菅義偉前路更好走【下一頁】

  • 為何菅義偉應該迅速提前大選？

在大部分情況下，新政府初上台都會享有一段所謂蜜月期，或長或短，但其支持度在期內都會維持在較高水平。菅義偉選擇提前大選的時機，便正好利用蜜月期的支持度。

菅義偉縱獲選為自民黨總裁和首相，但其實只是基於自民黨內部派系支持，民意授權不足。再加上，他目前看來有意推動改革，更需要民意授權，而選舉正好可以體現民意授權。

  • 提前大選如何影響在野黨部署？

現屆眾議院任期原定於明年屆滿，需要在最遲明年10月21日前大選，在野黨自然會為此準備。倘若菅義偉提前大選，便可打亂對手部署，爭取更大優勢。

作為最大在野黨的立憲民主黨，近期才跟國民民主黨完成合併，內部選舉部署肯定未談妥，特別在某些兩黨合併前有過競爭的選區，究竟如今安排哪方人馬出選，恐怕又是要爭拗一大輪，如此內耗恐怕會打擊勝算。

另外，立憲民主黨是否跟其他在野黨，例如日本共產黨等合作，相信同樣是未有定案，也將會是繁複又漫長的討價還價過程。

僅有一個在野黨表態支持提前大選，就是日本維新之會。但相比親近立憲民主黨，日本維新之會的取態更靠向自民黨，在很多議題都認同自民黨。

【日本新首相】最長安倍內閣謝幕 菅義偉傍晚接捧【下一頁】

【日本新首相】菅義偉：除非疫情完結 否則難解散國會【下一頁】

  • 菅義偉提前大選有甚麼顧忌？

菅義偉當前的最大顧忌，恐怕就正如他本人所說的新冠肺炎疫情，擔心選民對此的看法負面，認為政客寧願勞民傷財舉行大選，也不把資源投入防疫抗疫工作上。

除此以外，菅義偉在政治上也有顧忌，主要來自執政聯盟的公明黨，他周一當選黨總裁後，才剛剛跟公明黨簽署聯合執政的協議。倘若提前大選，菅義偉便猶如把這份新簽的協議撕毀。

公明黨總裁山口那津男對於提前大選甚為抗拒，他認為要優先處理好疫情。與此同時，公明黨正投入不少精力到明年夏天的東京都議會選舉，假如又要分神應付提前大選，恐怕有機會顧此失彼。

  • 坊間認為提前大選的可能時機？

現時各種猜測當中，最早是10月25日舉行投票，但需要視乎眾議院下月會否有額外會期，倘若有的話，10月25日投票的猜測便是不攻自破，並可能延至11月或12日。

如果過了上述時機，菅義偉很大機會待至2021財年預算案在眾議院通過後，才會提前大選。預算案一般規定在3月底前通過。

至於公明黨聚焦的東京都議會選舉，預期在6月或7月舉行，而東京奧運則定於7月23日揭幕，即意呼菅義偉最遲要在6月前行動。

【日本新首相】菅義偉將拜相 農民變首相是如何煉成【下一頁】

【日本新首相】自民黨總裁選舉開跑 菅義偉暗示提前大選【下一頁】

責任編輯：陳啟賢

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