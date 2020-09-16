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【新股IPO】東軟教育周四招股　入場費5026元

即市財經 17:25 2020/09/16

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東軟教育於9月29日掛牌。

東軟教育科技 （新上市編號：09616） 計劃發售約1.66億股，集資最多10.37億元。 東軟教育一手800股，招股價介乎5.18元至6.22元，入場費約5026元，公司將於9月17日至9月22日股，預計9月29日掛牌。中信證券為獨家保薦人。

東軟教育於2000年成立，是一間的民辦IT高等教育服務提供者，其業務分為全日制學歷高等教育服務、繼續教育服務及教育資源與數字工場三大板塊。

截至今年首3個月，公司純利按年增1.65倍至9706萬元（人民幣，下同）；收入按年跌7.3%至1.59億元。集團去年全年純利按年增5.5%至1.39億元；去年全年收入按年增12.3%至9.58億元。

公司董事表示，疫情在短期內產生負面影響，主要因大學及培訓學校暫時關閉了一段時間、大學及培訓學校的學生須參加線上課程；今年首季度參加天津睿道短期培訓課程的學生人數有所下降、向學生退還住宿費約人民幣2750萬元及取消或推遲2019/2020學年下學期的國際課程；教育資源業務的經營因中國各地的出行限制而受到不利影響。

公司集資所得50%用於升級現有學校設施及擴建校園； 20%用於收購中國其他大學或學院，擴大學校網絡； 20%用於償還公司先前向商業銀行的借貸；10%用於補充公司的營運資金及用於一般業務營運。

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