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【和寵物一起走過的日子@iM網欄】飼養寵物要面對的事　我真係好想養寵物！（上）

名人薈萃 08:32 2020/09/20

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前陣子發生了一宗判決後極具爭議性的寵物墮樓傷亡案件，喚醒了不少疼愛寵物的主人和寵物行業者的高度關注。其實坊間不少書籍雜誌對「飼養寵物前的準備」例如食物碗、尿墊、寵物糧等都有非常詳細的講解，所以今次筆者希望和大家探討一下的是關於心靈上各種建設準備。

當大多數人在決定要飼養寵物前會考慮的是甚麼？想必是最基本的：一、金錢；二、時間；三、空間；四、寵物的種類；五、獲得的方法。接下來，筆者將會分上、中、下篇，希望針對這五個考慮因素陳列出一些疑問、真人真事及專業知識，有助讀者們在決定飼養寵物前深思熟慮。

「金錢」顧名思義指你的財力，但不只是說你有沒有足夠金錢領養/購買寵物，也不是說你能否支付寵物的糧食這麼簡單，以下為一些飼養寵物很大機會你將要面對的事：

問題一： 你有想過當牠生病了，你會有足夠儲備、甚至傾家蕩產去醫治牠嗎？
多年前筆者一位朋友的貓咪意外墜樓，肥肥的肚子在墜下時被天線支劃開了一大片皮肉，主人立即將牠送往獸醫診所急救。那間診所可能怕救完貓咪後收不到錢，在救貓咪前列出長長的清單及費用，最後因主人並不能支付這麼昂貴的診金，最後貓咪就只好決定被安樂死了。相反筆者曾飼養過一隻淋巴癌的狗，氧氣箱每小時計算瞓了7天，再租借製氧機回家，藥物等的花費是人工的幾倍，所以我只好每天吃麵包、即食麵，坐電車或行路等去減低支出，最後我家狗狗，由一隻被獸醫建議安樂死的狗，變回一隻活潑好動的破壞王。

問題二： 你有想過，當你失業或出意外時，牠怎麼辦嗎？

一位主人因爲突如其來的疫情破產了，所以他們決定放棄飼養原有的幾隻小狗，並把牠們送到領養中心，筆者曾請他三思，因爲小狗們畢竟也是一家人，但最後因為客人走頭無路，我可以做的，就只是出手幫小狗們找新主人。


問題三： 你會為了寵物們的健康，全天侯開抽濕機或恆溫冷氣嗎？

香港的濕度非常高，平均濕度在70%以上，而家中每增加多一個家庭成員，其呼吸會帶有水份，引致濕度增加，當濕度增加至80%以上，就很容易引導致病毒、細菌、害蟲滋生及傳播，例如寵物的傷風感冒、皮膚病等，很多時都是因為濕度過高而產生。寵物們最適合在濕度約60%-70%環境下生活，所以為牠們的健康著想電費也是需要認真考慮的一個細節。

 

問題四：你有否想過交通費用，甚至將來可能移民的問題？

香港大部份公共交通工具都不歡迎寵物，就連飛機也只有極少數准許寵物和主人同座，而需要把牠們當貨物運送，另外航空公司大部份也因安全理由，而不接受短鼻品種上機，所以如果想帶寵物出門，就多數是依賴的士、小型貨車或私家車。而未來可能有移民計劃，你需要考慮是你的寵物如果短鼻品種，可能要支付昂貴的私人飛機費用。

 

筆者卡素米在下一篇將會詳細探討關於時間和空間這兩個因素，下回見。

  • 狗狗生病了你會怎樣?
  • 牠們的生命只有你
  • 香港濕度極高
  • 寵物移民也是需要考慮的事

作者_卡素米簡介：

家中15貓6狗3人大家庭，周身刀就只有寵物圈這把刀比較利。15年貓奴狗主及12年寵物行業經驗，細訴香港飼養寵物的甜酸苦辣及分享所穫得的知識。曾擔任網台寵物節目主持，亦曾被邀請為寵物節目嘉賓及接受多本雜誌訪問。

Fans page: https://www.facebook.com/Karoy.hk/

IG: karoy_international_petservice

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撰文 : 卡素米

欄名 : 和寵物一起走過的日子

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