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【杯葛Facebook】抗議平台宣揚仇恨　群星24小時不出帖施壓

環球政經 17:48 2020/09/16

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美國大選在臨近，Facebook等社交媒體被指控帖文欠審查機制備受爭議，也有報道指，有支持總統特朗普連任的組織，發放企圖干預選舉的不實訊息。有團體發起在周三（16日）停用Facebook旗下的社交平台24小時，以抗議平台宣揚仇恨及虛假訊息，有多位名人響應。

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參與#StopHateforProfit運動的明星包括金·卡戴珊（Kim Kardashian West）、里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）和珍妮花·勞倫斯（Jennifer Lawrence），以及歌手凱蒂·佩芮（Katy Perry）和奧蘭多·布魯 （Orlando Bloom）等。

金·卡戴珊在Instagram發文指：「當這些平台對散佈可惡、虛假信息的團體和帖文視而不見時，我不能袖手旁觀。」又指在社交媒體分享不實訊息，會嚴重影響選舉，也破壞當地的民主。

今年7月也曾有抵制Facebook的活動，指責Facebook和Instagram沒有採取足夠行動，阻止仇恨言論和虛假信息，威脅年底的總統大選，有損民主，多間企業例如星巴克(Starbucks)、可口可樂(Coca-Cola)，均不在Facebook 上下廣告作施壓。

Facebook 當時回應指，將為潛在有害或誤導性帖文的貼上標籤，以捍衛新聞價值，也會禁止對某個種族、國籍、宗教信仰、性取向等對他人構成威脅的廣告。

 

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責任編輯：楊子瑩

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