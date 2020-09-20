【Flora Rabbit 愛生活@iM網欄】香港有海龜的足跡 海龜保育的第一個希望（上）

筆者熱愛旅遊，疫情前與大部份香港人一樣，一年去多次旅行，筆者深信在職可以環球旅行！除了吃喝玩樂之旅，定期旅遊可以令筆者看到香港以外既文化和知識、感受香港以外既經歷。最近，友人在香港大嶼山玩SUP 時，發現海龜的足跡。筆者在專欄發表第一篇遊記，就分享好有意義既海龜保育既遊記。

▲ 友人在香港大嶼山玩SUP 時，發現海龜的足跡。

原來除了阿努瓦圖外，馬來西亞刁曼島是距離香港較近海龜保育的島嶼，筆者生平第一次近距離接觸海龜媽媽、小海龜和執拾小海龜蛋。海龜媽媽上岸產卵的整個過程歷時四小時，產卵的一刻，海龜媽媽眼中有淚，頓時感受到海龜媽媽之偉大和大自然之奧秘!

筆者之前跟幾位朋友參加馬來西亞刁曼島保育海龜項目Juara Turtle Project，是我第一次的義工旅遊。我跟三位義工朋友在義工假期一起打掃屋子、準備三餐及參加義務工作，老師、鄰居和小朋友們在放工放學後，自願來到這個項目幫手。大家的目標一致「保育海龜、拯救小海龜」。全島上的居民都知道Juara Turtle Project美國創辦人Charles Fisher飼養了一隻失明的海龜(名字:Jo) 。小海龜出世時已雙目失明，如果將牠放生回大海，她不能獨立生活。很可惜，筆者重遊刁曼島後，得悉Jo不見了，可能游回大海。

「根據過往調查，一萬隻小海龜中出生後只有一隻海龜會在三十年後長大後回自己出生的沙灘再誕下海龜蛋。小海龜平均只可以生存一星期或兩星期左右。雖然這個結果很失望，但這是海龜保育的第一個希望(FIRST HOPE )」 Juara Turtle Project 美國創辦人Charles Fisher 說。

地理位置及交通資訊

刁曼島位於馬來西亞東部，沿岸分佈著數個村莊，其中較大的有 Salang、Tekek、Genting、Paya 和 Juara。而今次介紹的是Juara。到吉隆坡後，前往Terminal Bersepadu Selatan（TBS）汽車總站，買前往Mersing（豐盛港）的車票，於Mersing車站後，去碼頭買到刁曼島的船票，上船後約一個半小時，到碼頭下船即可。碼頭下船後，可以直接的士或包車到Juara Turtle project。

關於Juara Turtle Project

馬來西亞刁曼島Juara Turtle Project於2006年正式成立，屬非牟利機構團體，致力保育海龜及海龜棲息地，定期建立研究調查作數據庫用，作為刁曼島生態系統的保護及參考。

馬來西亞刁曼島保育海龜義工工作主要有以下八項:

1）深夜及清晨時候到沙灘巡邏或乘船到其他沙灘巡邏尋找海龜媽媽的足跡。

2）如發現海龜媽媽的足跡，繼續尋找龜巢並執拾龜蛋。

3）將海龜蛋帶到孵化場，並挖一個新的龜巢洞穴保溫。

4）深夜及黃昏時候，小海龜出生後三小時，將牠們放回大海。

5）清潔雙目失明海龜Jo的住所，並照顧及飼餵Jo。

6）任日間導賞員，介紹Juara Turtle Project的保育海龜的義務工作 。

7）幫助海洋生物學家Izzati收集數據，為將來的保育作研究，並協助保護刁曼島的自然生態系統。

8）打掃Juara Turtle Project的公眾地方及住宿。

今日暫時分享咁多，下星期再繼續分享筆者7日的保育海龜非常有意義之奇妙旅程。

視頻: 筆者在日出的時候放生小海龜，小海龜急不及待游回大海。有些小海龜跌倒了，會自己爬返起身， 感受到大海方游回大海。

▲ 筆者與Juara Turtle Project飼養了一隻失明的海龜Jo Jo合照。

▲ Juara Turtle Project位於刁曼島的地理位置。

▲ 小海龜急不及待游回大海。

作者_Flora Rabbit簡介： 80後，愛花藝。自2019 年11月做第一個保鮮花瓶賀細妹結婚，就開始迷上保鮮花瓶，半年內設計超過30個保鮮花瓶。Flora Rabbit 喜歡下廚、遊歷、做過背包客，希望將DIY 的快樂、住家養生及所見所聞和大家分享，一起愛生活！ Facebook: Flora Rabbit

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