▲ 【日本新內閣】執行死刑破廿年紀錄 上川陽子3任法相

日本安倍晉三結束7年8個月的執政歲月，自民黨新總裁菅義偉當選日本首相。菅義偉公布新內閣名單，前法相上川陽子再次執掌法務省。她在過去2次任期內，一共執行16次死刑，包括奧姆真理教毒氣事件的死囚，執行死刑的數量創下20多年來的紀錄。

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菅義偉的內閣中，4人再次入閣，67歲的上川是其一。上川大學時專攻國際關係理論，於1988年在美國哈佛大學甘迺迪政府學院取得政治行政學碩士學位；1996年首度踏入政壇，但參選眾議員時慘敗。

上川其後加入自民黨，但在2000年以無黨籍身分再戰眾議員一席，擊敗對手首度當選。由於違反自民黨黨規，上川遭開除黨籍，2001年才恢復黨籍。

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上川在安倍第一次執政時加入內閣，擔任內閣府特命大臣；安倍第二次執政時，上川於2014年10月首度擔任法務大臣，翌年內閣改組後離開，接任自民黨內職務。她在2017年8月第二度擔任法務大臣。

同年12月，上川執行「市川一家4人殺人事件」2名死囚的死刑。2名死囚包括犯案時只有19歲的少年，為日本繼1997年後、事隔20年，再度執行少年死囚死刑。

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上川任內執行過最為人所知的死刑，就是奧姆真理教毒氣事件，13名死囚全數伏法，上川當時一口氣簽了7張死刑令。奧姆真理教曾經多次發動恐襲，包括1995年3月在東京地鐵施放沙林毒氣。

責任編輯：鄧燕君