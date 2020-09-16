【日本城母企】國際家居零售主席魏麗霞涉違收購守則　證監會展開紀律聆訊　魏麗霞：已與專業團體商討解決事件（第二版）

▲ 證監會指出，日本城母企國際家居零售主席魏麗霞違反「自由增購率」要求

日本城母企國際家居零售 （01373） 主席魏麗霞涉違反《公司收購及合併守則》，證監會公布將對魏麗霞展開紀律聆訊。證監會指稱，魏麗霞在多宗涉及國際家居零售股份的收購中，在12個月內累計增持國際家居零售股權逾2%，但未有按《收購守則》作出強制全面要約，即違反持股30%至50%的股東所須遵守「自由增購率（creeper）」規定。證監會指，魏麗霞、拍檔劉栢輝和二人控制的Hiluleka，一直都屬《收購守則》所指的在採取「一致行動」。

魏麗霞回應本報查詢指，因對公司發展前景十分有信心，於過去12個月多次增持公司股份，因而觸發違反《收購守則》規則26.1之事宜。然而，已積極與各專業團體商討合適方案，以盡快解決此事件。

證監會指，魏麗霞在2019年3月6日以每股2.01元買入17萬股國際家居零售股份（首宗交易）後，一致行動集團同日於該公司的持股量達50.50%，以一致行動集團在之前12個月期間於該公司所持權益的最低百分比48.48%計算，增加超過2%。魏麗霞並無因首宗交易而作出強制全面要約。

在首宗交易後，魏麗霞於2019年3月至5月期間就該公司股份另外進行了12次交易，以其在進行這些交易之前的各個12個月期間所持權益的最低百分比計算，每次交易都令一致行動集團合共所持權益的百分比增加了超過2%。魏麗霞也無因任何該等交易而作出強制全面要約。

總括而言，證監會收購執行人員識別出在2019年3月至5月期間，魏麗霞曾經分別13次觸發作出強制全面要約的責任。魏麗霞都無作出有關要約，故她因上述13宗違規事件而持續違反《收購守則》規則26.1。

（第二版新增魏麗霞回應）

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編輯：麥德銘