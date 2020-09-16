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【英國脫歐】英公務員收指引 執行涉違法任務應先請示上司

環球社會熱點 17:11 2020/09/16

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【英國脫歐】英公務員收指引 執行涉違法任務應先請示上司

被指與脫歐協議有衝突、或違反國際法的「內部市場法案」（Internal Market Bill），順利在英國國會通過之際，英國有高級公務員發內部指引，指示初級公務員若執行脫歐相關政策時，若有違法風險，應先請示上司。

【英國脫歐】或撕毀脫歐協議法案獲國會通過 約翰遜強調無意動用

【英國脫歐】約翰遜倡新法或撕毀英歐協議 死敵工黨竟支持

英國廣播公司（BBC）報道，有英國政府部門多名高級公務員，向屬下發電郵，建議初級公務員，若被同僚或大臣要求執行不恰當任務，應馬上請示上司（being asked to do something inappropriate by a fellow civil servant or a minister you should raise it with your line manager immediately）。

適逢英國國會通過涉違反國際法的內部市場法案，有關建議明顯針對法案而來。北愛爾蘭事務大臣劉易斯（Brandon Lewis）早前確認，若法案被全面啟動，英國政府與歐盟簽署的協議將被打破。

英國公務員守則（civil service code）清楚規定，公務員必須遵守法律，捍衛司法制度（comply with the law and uphold the administration of justice），內部市場法案引起公務員憂慮，可能被要求執行反守則的任務。

【英國脫歐】擬改北愛狀況 英政府承認會違反國際法

【英國脫歐】倘違脫歐協議 專家憂英國被告上歐洲法院

高級公務員親自發指引建議下屬拒絕官員指令，情況相當不尋常，隨着脫歐談判再次開展，政治任命的官員與公務員系統間的矛盾，或再次浮現。

責任編輯：林建忠

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