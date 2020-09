▲ 【英國脫歐】英公務員收指引 執行涉違法任務應先請示上司

被指與脫歐協議有衝突、或違反國際法的「內部市場法案」(Internal Market Bill),順利在英國國會通過之際,英國有高級公務員發內部指引,指示初級公務員若執行脫歐相關政策時,若有違法風險,應先請示上司。

英國廣播公司(BBC)報道,有英國政府部門多名高級公務員,向屬下發電郵,建議初級公務員,若被同僚或大臣要求執行不恰當任務,應馬上請示上司(being asked to do something inappropriate by a fellow civil servant or a minister you should raise it with your line manager immediately)。

適逢英國國會通過涉違反國際法的內部市場法案,有關建議明顯針對法案而來。北愛爾蘭事務大臣劉易斯(Brandon Lewis)早前確認,若法案被全面啟動,英國政府與歐盟簽署的協議將被打破。

英國公務員守則(civil service code)清楚規定,公務員必須遵守法律,捍衛司法制度(comply with the law and uphold the administration of justice),內部市場法案引起公務員憂慮,可能被要求執行反守則的任務。

高級公務員親自發指引建議下屬拒絕官員指令,情況相當不尋常,隨着脫歐談判再次開展,政治任命的官員與公務員系統間的矛盾,或再次浮現。

