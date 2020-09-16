【中港股慢牛】基金施羅德：金融零售股或短炒　提防美國總統大選引發波動

▲ 美國總統大選之兩黨候選人將於本月辯論

中港股市近來方向未算明確，恒指更持續受制25000點大關。基金公司施羅德指出，已透過稍減持網上服務、醫療、科技等受惠疫情股份獲利，並預期金融、零售等傳統經濟股短期或有追落後機會。但施羅德同時強調，若股市能夠維持「慢牛」姿態發展，在個別暴漲股回調後由傳統經濟板塊接力的話，升勢有望持續。

施羅德投資北亞地區多元化資產產品副主管鄧偉志表示，面對疫情狀況，投資者部署時「都變得更為精挑細選」，並集中在受惠疫情的行業上，例如網上服務、醫療、科技及自動化等長線贏家，鑑於這些股份短短數月間已錄得不俗的升幅，故該行「稍作減持獲利」。他補充，隨著內地經濟重上軌道，疫苗研發亦漸見起色，相信金融、零售等一些落後傳統經濟板塊，將有短線機會。

鄧偉志考慮到內地政府已推出了不同措施以引導股市轉向「慢牛」，故形容若股市真的能夠維持「慢牛」姿態發展、個別暴漲股回調後由傳統經濟板塊接力的話，升勢應有望持續。風險而言，他稱美國總統大選之候選人將於本月辯論，若期間出現一些「激烈的言論」，市場或因而波動，籲投資者作好風險管理。

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編輯：莫亦熙