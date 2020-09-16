  • 31°C
香港時間 : 2020916日 (三) 17:28
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【中港股慢牛】基金施羅德：金融零售股或短炒　提防美國總統大選引發波動

即市財經 16:50 2020/09/16

分享：

美國總統大選之兩黨候選人將於本月辯論

中港股市近來方向未算明確，恒指更持續受制25000點大關。基金公司施羅德指出，已透過稍減持網上服務、醫療、科技等受惠疫情股份獲利，並預期金融、零售等傳統經濟股短期或有追落後機會。但施羅德同時強調，若股市能夠維持「慢牛」姿態發展，在個別暴漲股回調後由傳統經濟板塊接力的話，升勢有望持續。

施羅德投資北亞地區多元化資產產品副主管鄧偉志表示，面對疫情狀況，投資者部署時「都變得更為精挑細選」，並集中在受惠疫情的行業上，例如網上服務、醫療、科技及自動化等長線贏家，鑑於這些股份短短數月間已錄得不俗的升幅，故該行「稍作減持獲利」。他補充，隨著內地經濟重上軌道，疫苗研發亦漸見起色，相信金融、零售等一些落後傳統經濟板塊，將有短線機會。

鄧偉志考慮到內地政府已推出了不同措施以引導股市轉向「慢牛」，故形容若股市真的能夠維持「慢牛」姿態發展、個別暴漲股回調後由傳統經濟板塊接力的話，升勢應有望持續。風險而言，他稱美國總統大選之候選人將於本月辯論，若期間出現一些「激烈的言論」，市場或因而波動，籲投資者作好風險管理。

 

【螞蟻IPO】螞蟻集團傳要求投行安排科技分析員覆蓋公司股票 強調其「科技」定位

 

【大行意見】傳統經濟股尋寶 值博率十幾年來最高？

【輕鬆管理強積金好簡單】3個步驟整合強積金 省卻煩惱兼賺基金單位回贈【按此了解】

編輯：莫亦熙

香港股票 恒生指數 施羅德 生物科技股 服裝零售股 國際金融股 風險管理 基金 減持 美國

上一篇文章

【滙豐股價】滙豐再創新低繼續尋底　沽出還是繼續持有？

下一篇文章

【美股期貨】聯儲局議息結果公布前　道指期貨升近100點（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】明源雲909即日招股　入場費16666元（第二版）
【新股IPO】明源雲909即日招股　入場費16666元（第二版）
【防疫抗疫基金】防疫抗疫基金第三輪措施總額240億元　今年度財政赤字達3000億元
【防疫抗疫基金】防疫抗疫基金第三輪措施總額240億元　今年度財政赤字達3000億元
【Apple】蘋果推5nm晶片iPad Air售價4670元起 全新Apple Watch提供血氧檢測（附發佈會影片）
【Apple】蘋果推5nm晶片iPad Air售價4670元起 全新Apple Watch提供血氧檢測（附發佈會影片）
【限聚令放寬】海洋公園可預約入場、周六日假期已滿額　香港迪士尼樂園重開未有期（第五版）
【限聚令放寬】海洋公園可預約入場、周六日假期已滿額　香港迪士尼樂園重開未有期（第五版）
【新股IPO】明源雲909正在招股　孖展670億元超購逾107倍、國際配售提早截飛（不斷更新）
【新股IPO】明源雲909正在招股　孖展670億元超購逾107倍、國際配售提早截飛（不斷更新）
【港元定期存款】3港銀齊加港元定存息　迎戰iBond突擊
【港元定期存款】3港銀齊加港元定存息　迎戰iBond突擊