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【疫市成交】海景單位真係值錢啲？ 業主減價152萬　黃埔花園3房1700萬成交 高市價26%

股樓投資 17:00 2020/09/16

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黃埔花園近日交投轉活躍，9月份至今暫錄得11宗成交，平均實用呎價16,212元。近日一個3套房海景單位，業主在減價152萬後，以近1,698萬元沽出，實用呎價達2萬元，較市價高出26%。

中原地產周德龍表示，成交單位為黃埔花園10期4座高層E室，實用面積833平方呎，建築面積935平方呎，3房套間隔及儲物室，坐享海景。業主原叫價1,850萬元，最終議價後減152萬元，以1,698萬元將單位易手，折合平均實用呎價20,384元。

屯門時代廣場跌穿「四球」　嘉湖複式呎價萬元有找 詳情請按：【見下頁

周德龍指，買家屬於換樓客。原業主於2011年9月以820萬元買入單位，持貨9年，帳面獲利878萬元，單位升值107%。

另外，中原地產黃埔站分行副區域營業經理黎浩棠表示，屋苑近日錄5期8座低層B室交投，單位實用面積680平方呎，建築面積788平方呎，三房間隔，望園景，最初開價1,030萬元，現以1,000萬元沽出，折合實用呎價14,706元。

四大核心區吉舖率達12.6% 創歷史新高 全港邊條核心街空置率最高? 詳情請按：【見下頁

中原地產黎浩棠指， 新買家為用家，原業主於1996年9月以346萬元買入單位，持貨24年，現轉手賬面獲利654萬元離場，單位期內升值189%。

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記者：李兆明
樓盤分類 換樓盤 屯門 成交 黃埔花園

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