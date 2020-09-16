【低價換樓】趁樓價未反彈換樓客群起 30歲出頭業主成功從新界換入九龍德福

疫情持續好轉，市民睇樓意欲更強，不少業主也把握機會換樓，最近一名原持有新界物業的年輕業主，成功以低價換樓至港鐵九龍灣站上蓋屋苑德福花園。

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美聯物業高級營業經理徐廣森表示，該行近日促成德福花園之買賣個案，有年青客趁疫情回穩決定換樓，斥740萬元入市2房戶，議減40萬元。上述成交單位為德福花園B座高層03室，實用面積538平方呎，間隔屬2房，景觀開揚，有企理裝修，吸引年青客承接換樓，經商議後由780萬元，調減至740萬元成交，減幅約5.1%，折合實用呎價約13,755元。資料顯示，原業主於1997年12月斥資311萬元購得，是次轉手帳面獲利429萬元，升值138%。他說，最近J座高層02室，面積及座向也跟以上單位相若，以778萬元成交，可見上述B座高層03室成交價較市價低約5%。

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徐廣森表示，以上成交的買家約為30歲出頭年輕人，於新界區持有物業，物色單位2個月後，終成功換入上述德福花園兩房單位。該單位向偉業街方向，較向內園方向單位一般平百萬元，是次成功以低價入市。

他續稱，現時德福花園約有50個放盤，業主的議價空間約2%至3%，現時實用面積380平方呎的1房單位叫價約580萬至590萬元，實用面積496平方呎的2房單位，叫價由660萬元起。

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記者：陳詠妍