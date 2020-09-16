【疫市營商】Zara母公司印地紡　上季度轉盈

Zara母公司印地紡集團（Inditex）在5至7月第二財政季度轉盈，惟疫情關係令消費者購物意欲下降，公司銷售額較上年同期跌31％。印地紡集團又表示，旗下98％的商店已重新營業。

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至於本季，印地紡以8月1日到9月6日的固定匯率計算，實體店鋪和線上商店銷售額與去年同期相比下滑了11％。印地紡公佈第二季度純利為2.14億歐元（約19.7億港元），上半年線上商店銷售額則增長了74％。



上半年，印地紡集團虧損1.95億歐元（約18億港元），銷售額下降37％。其表示，如果不計其商店和線上銷售平台整合的3.08億歐元（約28.4億港元）費用，公司是沒有虧損的。

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責任編輯：梁翠麗