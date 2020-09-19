疫情下的新常態︰遙距工作

遙距工作在今年成為「新常態」，不少行業都積極提升企業硬件設施或員工科技能力，甚至將業務數碼化，拓展網上渠道，把握疫情下互聯網世界所帶來的新商機。當大眾習慣了互聯網帶來的便利，疫情結束後亦不會輕易改變這些習慣。

疫情的爆發令人們需要保持社交距離。為了減少病毒擴散風險，政府更帶頭呼籲在家工作或彈性工作安排，而實體店縮短營業時間、限聚令的安排亦令大眾轉趨使用網上購物和外賣平台。企業在這個時候要維持競爭力，便需進行數碼轉型，除了要備齊基本遙距工作的軟、硬件配置，更要培養員工遙距工作的能力。

高質設備提升生產效率

根據Lenovo 3月的調查研究，疫情期間有近72%受訪公司開始推動遙距工作，而71%在家工作的受訪者認為自己擁有足夠的科技設備及軟件支援在家工作。雖然遙距辦公的模式暫時不會取代傳統辦公，但隨之而起便需強大的協作方案以支援員工在任何工作環境下與同事保持安全緊密的聯繫。

軟件方面，視像會議如Microsoft Teams Rooms能讓企業內部或與客戶的交流更為便利，打破時間、地域的限制；而提供雲端儲存空間和檔案共用的網上協作平台更能幫助員工之間有更緊密交流和合作。

在硬件方面，亦有不少設備專為會議室而設，方便進行視像會議，例如Lenovo ThinkSmart View便是一款個人商務通訊設備，具備整合式的視訊和音訊系統及一鍵啟動無綫內容共用功能，令視像會議更簡單便捷。搭配辦公室常用的Microsoft Teams Rooms系統，可擴展用戶的桌面空間，並幫助用戶協調和管理會議，釋放個人電腦資源。

▲ Lenovo ThinkSmart View令視像會議更簡單便捷。

重視保安風險避免損失

企業在進行遙距工作甚至是設置綫上服務渠道時，不能忽略保安風險。萬一遭到駭客入侵或勒索軟件攻擊，導致資料外洩更會帶來財政的損失和信任危機。因此，企業配備一個完善及全面的網絡安全解決方案，並培養員工的網絡安全意識非常重要。

以Lenovo為例，ThinkShield能夠提供硬件和軟件層面的方案，從裝置、用戶身份、網路及數據等多方面入手，全面保障網絡安全；Lenovo的ThinkPad系列搭配Windows 10 Pro系統提供的ThinkShield方案，既能夠滿足商務電腦的需求，又能透過Lenovo的配置，幫助IT人員預視終端，提供更容易、更安全的認證以作保護。

企業在進行數碼轉型時，除了考慮軟硬件配套，更需要提供合適的服務支援。Lenovo Premier Support擁有專業且經驗豐富的 Lenovo 技術工程師，直接提供全方位軟硬體支援，能夠快速提供解決方案和建議，讓企業的軟硬體維持最佳運行效率的同時，釋放內部IT同事的資源以應付其他更重要的策略部署等工作。

詳情：Lenovo Hong Kong

（資料由客戶提供）