【澳洲疫情】墨爾本人出城罰2.8萬 維多利亞州陸續放寬防疫封鎖

▲ 墨爾本居民若試圖逃往維多利亞州其他城市，將面臨罰款近5,000澳元（約2.8萬港元）。

澳洲第二波疫情未歇，墨爾本是當地疫情震央，其所屬州分維多利亞州一度要封城6周，遏止病毒傳播。隨著該州疫情逐漸受控，墨爾本以外的地區逐漸放寬限制，但墨爾本仍維持嚴厲封鎖。當局引入新例，墨爾本居民若試圖逃往維多利亞州其他城市，將面臨罰款近5,000澳元（約2.8萬港元）。

維多利亞州其他地區疫情逐漸受控，農村地區的封鎖措施逐漸放寬至第三級，惟墨爾本的封鎖措施則仍處於更嚴厲的第四級。與此同時，當局亦引入新例，若墨爾本居民嘗試逃往維多利亞州其他城市，將被罰款4,957澳元（28,150港元）。

這比起在維多利亞州違反封鎖措施的罰款要高得多，後者只罰1,652澳元（9,381港元），僅佔墨爾本的違例罰款約三分之一。

維多利亞州警方表示，希望提高罰款有助增加威懾作用。截至8月底，當地因違反封鎖措施的罰款金額已達20,000澳元（113,580港元）

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目前，墨爾本人要有特殊原因，才可離開城市，例如需接受或為他人提供護理服務、醫療需要以及拜訪親密伴侶等，需離開墨爾本工作的人，需持有由僱主簽署的有效工作許可證。

維多利亞州為澳洲第二波疫情的中心，早前為期6周的封城抗疫措施至周一（14日）屆滿，但相關防疫措施未有放寬太多。在過去的周末，墨爾本爆發反對封鎖措施的示威活動，批評措施損害居民權利和自由。目前澳洲累計確診26,779宗，824人死亡。

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責任編輯：葉芷樺