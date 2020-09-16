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【中資接手】Thomas Cook獲復星收購　疫下重啟網上預訂業務

商業 16:39 2020/09/16

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Thomas Cook於英國市場重啟網上業務，顧客可於網站設計其旅遊行程。（網站截圖）

去年宣佈破產的Thomas Cook被中資復星旅遊文化收購後，今日於英國重啟網上業務，提供英國政府「旅遊走廊」（Travel Corridor）目的地的旅遊預訂服務。

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擁有悠久歷史的旅行社Thomas Cook去年破產，其後由復星旅遊服務以1400萬美元接手。今日於英國市場重啟網上業務，顧客可於網站設計其旅遊行程，並提供車輛租賃、旅遊保險等服務。

不過，由於新冠肺炎疫情持續，目前Thomas Cook網站僅提供英國政府「旅遊走廊」（Travel Corridor）計畫旗下目的地的旅遊產品，包括土耳其、意大利及希臘部分地方。據了解，當旅遊限制進一步放寬後，網站將會提供更多酒店及住宿選擇。

Thomas Cook於英國「復活」卻碰上蔓延全球的疫情，Thomas Cook英國行政總裁Alan French卻指，企業的目光放在長遠發展，相信英國人有旅遊需求，只是現時憂慮政府的隔離政策。因此，現時顧客預訂任何旅遊產品後，或因政府規例而需要更改行程，將不會收取附加費。

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責任編輯：葉泳珊

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