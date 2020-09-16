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【買樓上車】帶埋屋企人睇樓　用誠意打動業主　終購得「心頭好」上車

股樓投資 16:54 2020/09/16

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疫情緩和，早前更錄零本地確診，買家加快入市，擔心遲買更貴。利嘉閣郭敏輝說，粉嶺碧湖花園8座低層E室，實用面積400平方呎，兩房間隔，望開揚景觀，原開價550萬元，終減價32萬元，以518萬元易手，實用呎價約12,950元。代理續說，買家第一次睇樓時，已與業主有傾有講，說喜歡單位內籠，其後更帶屋企人一齊睇樓，終用誠意打動業主減價。 

以上述單位為例，受惠新按保計劃，可承造九成按揭，首期只約51.8萬元，若分三十年還，利率2.5厘計，每月要還18,421元，最低每月入息要求則44,118元。

【買樓上車】「90後」情侶搵盤搵到入元朗　見筍盤即入市　「無樓睇」都照買【下一頁

值得留意的是，據滙豐網上估價網顯示，上述單位約值533萬元，而中銀香港網上估價則約521萬元。換言之，上述單位成交價較銀行網上估價平，惟郭敏輝說，成交價尚算貼近市價。 談到近期市況，他說，近期多了上車客睇樓，他們擔心疫情緩和後，樓價回升，故加快腳步入市，又稱雖然市道好轉，業主放盤時都收窄議價空間，惟未見加價。 

【新盤搶客】屯門時代廣場跌穿「四球」　嘉湖複式呎價萬元有找【下一頁

雖然業主減價賣樓，惟早年購入單位，故仍獲利甚豐。據悉，原業主於2009年12月，以約130萬元購入上址，持貨約11年多，現帳面賺388萬元，物業升值約3倍。郭敏輝續說，屋苑本月至今累錄6宗成交，現約有15個單位放盤，入場價由510萬元起。 

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撰文 : 黃卓賢

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