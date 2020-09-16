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【宏觀中國】解讀8月宏觀數據　中金：製造業投資回升成亮點

股樓投資 16:32 2020/09/16

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最近，國家統計局公布多項數據，當中不乏亮點。例如，8月社會消費品零售總額回復正增長，反映經濟前景轉趨樂觀，消費者終於捨得駛錢。另一個亮點，則是製造業投資大幅回升，同樣反映企業家開始扭轉悲觀的看法。

【BNO移民買樓】英國樓價明年或急跌逾一成　遲些買樓更著數？，詳情請按【見下頁

中金報告指，首8個月固定資產投資累計同比下降0.3%，略高於市場預期下降0.4%。8月單月同比升9.3%，較7月的8.3%升幅，已加快。

其中，製造業投資回升，部分周期性行業投資加快。首8個月高技術產業投資累計同比增長8.2%，遠高於同期製造業投資倒退8.1%，化工、通用設備、交通運輸設備、醫藥製造等行業的增速比較大。

【大行點睇】高盛籲留意中資股第四季4大主題　疫苗、低估值、總統大選、中概回歸受惠股，詳情請按【見下頁

此外，房地產投資增速加快，但新開工增速回落。中金指，房地產開發投資同比增速由7月11.6%加快至12.1%。房屋新開工面積同比增速由11.3%回落至2.4%，降幅較大。

雖然基建投資增速連續三個月放緩，但今年政府發債規模擴大，基建資金來源應該比較充裕，但由於實際落地進度情況似乎慢於預期，後續要繼續關注基建投資增速。

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記者：林衛

中國 行業 固定資產投資 國家統計局 經濟

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