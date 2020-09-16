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【零售曙光】Zara母企Inditex第二財季虧轉盈　半年度綫上銷售增逾7成

即市財經 16:30 2020/09/16

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Inditex續指，已重開98%店舖，而且受惠綫上銷售增長及店舖銷售復甦，銷售正逐漸恢復正常。

Zara母企Inditex截至7月底止季度，雖然收入下跌31%，但仍成功轉虧為盈，錄2.41億歐元盈利。去年同期盈利則為8.16億歐元。上半年度計，計及3.08億歐元門店優化計劃的開支撥備，加上因疫情導致部分門店暫時關閉的影響，按年轉虧，蝕1.95億歐元，去年同期賺15.49億歐元。每股虧損6.2歐分。撇除有關撥備，上半年利潤為3900萬歐元。

Inditex續指，已重開98%店舖，而且受惠綫上銷售增長及店舖銷售復甦，銷售正逐漸恢復正常。集團上半年度綫上銷售增幅強勁，達74%。

Inditex透露，由8月1日至9月6日，以固定滙率計算，店舖及綫上銷售見改善，但同比仍跌11%。除了Zara外，Inditex旗下品牌還包括Massimo Dutti 及Bershka。

競爭對手H&M此前公布的季度盈利亦勝預期。至8月底止第三財季，在減少促銷以及強勁成本控制下，按季扭虧盈利，初步稅前利潤錄得約20億瑞典克朗，好過預期。

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編輯：吳敏芳

 

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