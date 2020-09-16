蘋果鼓勵新加坡人做運動 戴住Apple Watch賺2千

▲ 蘋果（Apple）與新加坡政府推出健康計劃，如新加坡人戴Apple Watch做運動，最高可賺380新加坡元。

蘋果（Apple）於發佈會上公布iPhone作業系統iOS 14，更推出新的Apple Watch及iPad。蘋果更與新加坡政府推出國民健康計劃，如民眾戴Apple Watch可做住運動賺錢，完成各項運動目標最高可賺380新加坡元（約2,100港元），以鼓勵民眾做運動保持健康。

蘋果推出iOS 14 美媒：5大功能一更新便愛上 【下一頁】

疫後銷情頭痛 Apple如何靠軟件救亡 【下一頁】

彭博社報道，新加坡成為首個與蘋果Apple Watch合作的國家。蘋果推出一項名為「LumiHealth」的健康計劃，通過Apple Watch及iPhone應用程式追蹤及獎勵民眾的健康習慣。

計劃屬自願性質及為期兩年，應用程式會設置一系列的目標和任務，民眾可通過進行散步、游泳及瑜伽等運動達標，賺取高達380新加坡元的獎金或現金券。

應用程式也有多項針對改善民眾健康狀況的功能，包括會安排網上教練提供指導、設置健康檢查及接種疫苗的提示，及幫助用戶改善飲食和睡眠習慣的小挑戰。

蘋果強調，應用程式的設計以用戶私隱和安全為核心，所有用戶數據都經過加密，不會與外部共享數據，或出於市場營銷的目的出售。

母子於新加坡隔離兩周 獲派5星級酒店嘆世界 【下一頁】

新加坡擬向全民發放智能穿戴裝置 加強追蹤病毒 【下一頁】

新加坡政府近期也使用智能產品配合公共健康政策，包括自新冠肺炎疫情爆發後，推出手機應用程式專門追蹤疫情，及要求入境旅客配戴電子追蹤器。

新加坡副總理兼財政部部長王瑞杰表示，全體民眾都積極應對新冠疫情，當局必須繼續投資未來，更指出保障個人健康是最好的投資。

責任編輯：鄭錦玲